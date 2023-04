Afrique: Festival de la Jeunesse Chine/Afrique - Ouvrir de nouveaux horizons dans la coopération sino-africaine

Le 7e Festival de la Jeunesse Chine-Afrique a ouvert ses portes le lundi 17 avril 2023 à Pékin sous le thème : « Réunir le rêve de jeunesse et ouvrir de nouveaux horizons dans la coopération sino-africaine ».

Une cinquantaine de jeunes de différents pays africains sont réunis à Pékin en Chine dans le cadre du Festival de la jeunesse Chine-Afrique.

7ème du genre, le forum a officiellement démarré dans la matinée du mardi 17 avril 2023 dans la capitale chinoise sous le thème : « Réunir le rêve de jeunesse et ouvrir de nouveaux horizons dans la coopération sino-africaine ».

Débuté en 2016, ce festival est le fruit d'un consensus entre les dirigeants africains et chinois lors du sommet de Johannesbourg sur la coopération sino-africaine en 2015. Son objectif est d'encourager les jeunes chinois et africains à prendre une part active dans les échanges entre les deux parties et être des continuateurs de l'amitié traditionnelle entre les deux peuples.

L'édition de cette année est organisée conjointement par le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, la fondation chinoise Soong Ching Ling et le gouvernement de la province de Shandong.

Selon la présidente de la fondation chinoise « Soong Ching Ling » Li Bin, la jeunesse est l'espoir des relations sino-africaines. D'où l'importance d'une telle rencontre qui constitue un cadre d'échanges d'idées sur les perspectives de la coopération entre les deux peuples.

Une coopération dont l'importance n'est plus à démontrer aux dires du Représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines Liu Yuxi.

De son avis, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique il y a soixante-sept ans, « l'amitié » est devenue le maître mot de leur coopération. Cependant, il appartient selon lui aux jeunes chinois et africains de renforcer cette coopération une compréhension mutuelle basée sur des échanges et des dialogues.

« Nous devons transmettre le flambeau de l'amitié sino-africaine à la prochaine génération. Une amitié sincère basée sur l'égalité de traitement, le bénéfice mutuel, le développement commun, la justice, l'ouverture et la tolérance », a-t-il estimé.

Une communauté de destin

Son point de vue est parfaitement partagé par le co-président du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) Ibrahima Sory Sylla. Selon lui, l'Afrique et la Chine ont une communauté de destin qui est de contribuer à bâtir un monde de paix, de justice, de solidarité et de développement inclusif.

« Notre modèle de partenariat est unique car il repose sur le respect mutuel, la sincérité, la prise en compte des priorités africaines et un partenariat gagnant gagnant », a-t-il salué.

Pour M. Sylla, les jeunes chinois et africains, qui ont hérité de cette riche civilisation doivent mieux se connaitre et s'inspirer de leurs expériences communes en vue de bâtir un avenir prometteur.

Et qui parle d'avenir doit parler forcément de jeunes, à en croire le directeur de cabinet adjoint de la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine Dr Emile Rwagasana.

De son avis, les jeunes africains et chinois représentent le monde d'aujourd'hui et de demain. Il appartient donc aux gouvernement chinois et africains, a-t-il estimé, de travailler main dans la main pour éduquer les jeunes à défendre les valeurs, à travailler dur et à construire un monde pacifique et développé.

Amirah Démé, représentante du Burkina Faso à ce festival a également salué l'initiative de ce festival qui va permettre de renforcer davantage les relations sino-africaines.

« Je souhaite que la jeunesse sino africaine forme une coalition pour faire perdurer les relations sino-africaines. Mais pour cela, il est important que nous puissions nous connaitre mutuellement et connaitre nos cultures », a-t-elle indiqué.

Et parlant de connaitre les cultures, une panoplie d'activités connexes sont prévues en marge du festival en vue de permettre aux participants africains de découvrir les immenses potentialités qu'offre la Chine à leur continent dans sa quête du développement.

Il s'agit notamment de visites dans certains sites pittoresques comme la Grande muraille de Chine, le musée d'histoire du parti communiste chinois, la vallée du thé, etc.