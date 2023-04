Afrique: Festival de la jeunesse Chine-Afrique - La 7e édition ouverte à Pékin

Après un petit temps de léthargie causée par l'impact de la pandémie de covid-19, le Festival de la jeunesse Chine-Afrique est de retour cette année. Le top des activités de sa 7e édition a été donné dans la matinée du 18 avril en présence des autorités chinoises, du corps diplomatique africain basé en Chine et de différentes délégations de jeunes venus de 49 pays du continent.

« Réunir le rêve de jeunesse et ouvrir de nouveaux horizons dans la coopération sino-africaine » est le thème choisi pour cette septième édition du Festival de la jeunesse Chine-Afrique. Pour les organisateurs, il s'agit d'encourager davantage de jeunes sino-africains à prendre une part active dans les échanges entre les deux parties en vue de continuer et renforcer la traditionnelle amitié, ainsi que développer la coopération entre l'Afrique et la Chine. « C'est un grand plaisir de rencontrer tous les amis jeunes qui participent à la 7e édition de cet événement.

La Chine et l'Afrique ont une longue relation d'amitié et partagent une communauté de destin. Et la jeunesse est l'espoir des relations sino africaines », a déclaré Li Bin, présidente de la Fondation chinoise Soong Ching Ling. Dans un élan d'échanges et de partages d'expériences, elle a noté que ce rendez-vous est l'occasion pour la Chine de présenter ses efforts de développement afin d'inspirer les jeunes, particulièrement africains, et les encourager à mettre davantage leurs potentiels à profit des deux communautés concernées.

Rappelant que l'année 2023 est la première année pour la Chine de mettre en oeuvre l'esprit du 20e congrès national du Parti communiste chinois (PCC), ainsi que la première année du deuxième plan décennal de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Liu Yuxi, représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, espère que grâce à cet événement, une scène est offerte aux jeunes sino-africains pour communiquer, échanger et apprendre les uns des autres en profondeur. « Nous sommes convaincus que la jeunesse sino-africaine s'unira pour apporter sa sagesse à l'amitié sino-africaine et sa force à la coopération sino-africaine », a-t-il poursuivi.

Réduire le fossé entre les jeunes chinois et africains

Prenant la parole à l'ouverture de ce rendez-vous, l'ambassadeur du Sénégal en Chine également coprésident africain du Forum sur la coopération sino-africaine, Ibrahima Sory Sylla, a mis un point d'honneur sur la nécessité pour les jeunes d'Afrique et de Chine de renforcer le lien de connaissance mutuelle pour parvenir à la meilleure coopération que prône de façon commune la Chine et l'Afrique. «Il faut aimer se connaître et j'ai l'impression que nos jeunesses ne se connaissent pas assez. On voit des investisseurs, agronomes, assistants venir souvent dans des programmes de formation en Afrique.

Mais ce n'est pas assez. Car si nous ne nous connaissons pas bien ou mieux, c'est difficile de pouvoir se comprendre. Cet effort doit se faire dans les deux sens. Quelles expériences nos deux jeunesses peuvent apprendre mutuellement ? Et ce festival entre donc cet élan de reconnexion. Les échanges sont extrêmement importants et donc à capitaliser », a-t-il martelé.

Au-delà de cet aspect, le diplomate sénégalais a noté que si la moitié de la population africaine a moins de 19 ans, cela signifie qu'elle devrait avant tout bien se former car, pour lui, une jeunesse qui n'est pas formée aura du mal à s'insérer professionnellement. « Sur ce point, la Chine octroie tout de même beaucoup de bourses dans différentes filières.

A ce jour, notre souci et notre désir, c'est d'avoir de plus en plus d'étudiants qui soient orientés vers les filières scientifiques comme l'ingénierie, les télécommunications, les TIC, etc. Ce sont des filières assez importantes qui doivent accompagner l'évolution et le développement du continent », a déclaré son excellence Ibrahima Sory Sylla.

Une programmation riche et variée

Après une matinée consacrée à la mise en lumière de la thématique de la 7e édition du Festival de la Jeunesse Chine-Afrique, notamment à travers des discours officiels au ton engagé; les participants ont pu découvrir quelques facettes de la culture et de la vie politique chinoise. Celle-ci a été axée sur la visite du musée d'histoire du PCC et de la projection du film « The wandering earth 2 ».

Dans la suite de son agenda, le festival prévoit entre autres des rencontres et des échanges avec des associations gouvernementales et des entreprises ; des découvertes d'autres villes chinoises et de sites touristiques, etc. «C'est un grand événement et je suis ravie d'y participer. La programmation étant très dense et variée, je souhaite sincèrement que la jeunesse sino-africaine puisse former une coalition solide afin que l'amitié entre nos deux communautés puissent perdurer. Et je suis très contente de voir la Chine et l'Afrique travailler activement dans ce sens.

A nous jeunes, de réaliser notre part à jouer et de s'y appliquer », a déclaré Amirah Démé, secrétaire générale adjointe de l'association point focal Chine-Burkina Faso. Parmi les pays africains participants, on compte également le Congo-Brazzaville à travers la voix de Vadim Osdet Mvouba, premier secrétaire de la Force montante congolaise, organisation de jeunesse du Parti congolais du travail; la République démocratique du Congo, le Bénin, le Cameroun, l'Ethiopie, etc.

Notons que le Festival de la jeunesse Chine-Afrique est organisé par le ministère des Affaires étrangères de la République Populaire de Chine, la Fondation chinoise Soong Ching Ling et le gouvernement populaire de la province du Shandong en partenariat avec le Centre scientifique et culturel Soong Ching Ling pour les jeunes et le Bureau des Affaires étrangères du gouvernement populaire de la province du Shandong. Ouvert à Pékin, le festival va se clôturer le 23 avril dans la ville portuaire de Qingdao, dans la province du Shandong, à l'est de la Chine.