Afrique: Cyber Africa forum - La transformation digitale au coeur de la quatrième édition

La troisième édition du Cyber Africa Forum (CAF) se tiendra au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire (Côte d'Ivoire) les 24 et 25 avril 2023. Placée sous le thème « Enjeux, acteurs et partenariats : quelles solutions pour sécuriser le numérique transformation de l'Afrique?" cette année, le Forum abordera la nécessité de renforcer les partenariats multisectoriels et transnationaux en matière de sécurité numérique.

Organisé en partenariat avec le forum de la cybersécurité, le rendez-vous du 24 au 25 avril, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, regroupera les décideurs publics et privés dans le but d'améliorer la sécurité numérique en Afrique.

Sur le thème « Enjeux, acteurs et participants : quelles solutions pour sécuriser la transformation digitale de l'Afrique ? », la quatrième édition va rappeler l'importance de la cyber sécurité dans les entreprises, surtout dans un monde de plus en plus digital.

Selon les organisateurs, l'Afrique est en plein essor numérique et l'urgence est de mettre tous les moyens disponibles pour trouver les solutions ou anticiper les potentielles menaces auxquelles les usagers peuvent être exposés.

L'objet de cet événement majeur sera donc de promouvoir des partenariats multisectoriels et transnationaux visant à renforcer la sécurité numérique sur le continent africain. Les organisateurs veulent encourager la création de partenariat public-privé dans ce domaine crucial et mobiliser l'ensemble des acteurs concernés autour d'un idéal commun, à savoir l'amélioration de la sécurité numérique en Afrique.

Pendant deux jours, de nombreux temps forts animeront l'événement des conférences-débats, des tables rondes, des ateliers, des déjeuners d'affaires B to B et des sessions de Net Working. Les échanges et débats porteront notamment sur l'état des cybers attaques en Afrique, les stratégies de transformation numérique des entreprises, organisations, administrations et collectivités territoriales, la digitalisation du secteur financier et des administrations publiques, la sécurité des données et l'utilisation responsable et éthique de ces derniers, l'intelligence artificielle ainsi que les enjeux de la cyber diplomatie.

Aussi, cette édition portera un regard sur les femmes à travers l'initiative « Cyber Africa women » qui va promouvoir et renforcer l'inclusion ainsi que la diversité des femmes dans ce domaine. Il s'agira donc de sensibiliser les femmes à l'importance de leur participation dans le secteur numérique, de leur fournir les outils nécessaires pour renforcer leur visibilité et leur impact car elles ne sont pas assez représentées dans le secteur numérique.