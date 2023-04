Cote d'Ivoire: Lutte contre la cybercriminalité en Afrique- Un forum international ouvre ce lundi à Abidjan

Sauf changement de dernière heure, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, va présider ce lundi 24 Avril à Sofitel – Ivoire d’Abidjan, le Cyber Africa Forum (Caf). Cette participation, selon les organisateurs, témoigne de l'intérêt du gouvernement ivoirien pour les questions de sécurité numérique et illustre l'engagement du Caf à sensibiliser les différents acteurs publics comme privés aux enjeux de la cybersécurité en Afrique. L’édition 2023 qui prend fin le 25 avril, a pour thème :« Enjeux, acteurs et partenariats : quelles solutions pour sécuriser le numérique transformation de l'Afrique ?»

Cette année, le forum abordera la nécessité de renforcer les partenariats multisectoriels et transnationaux en matière de sécurité numérique. La Côte d’Ivoire figure parmi les pays africains les plus en pointe en matière de cybersécurité. Un statut rendu possible par l’action de l’État marquée, dès 2011, par la création d’une Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité. En 2017, une réforme du secteur de la sécurité ivoirien a permis la mise en place d’un Laboratoire de Criminalistique Numérique tandis qu’en octobre 2021.

Ce forum d’Abidjan regroupera les décideurs publics et privés dans le but d'améliorer la sécurité numérique en Afrique. Il va rappeler l'importance de la cyber sécurité dans les entreprises, surtout dans un monde de plus en plus digital. L'objet de cet événement majeur sera donc de promouvoir des partenariats multisectoriels et transnationaux visant à renforcer la sécurité numérique sur le continent africain. Les organisateurs veulent encourager la création de partenariat public-privé dans ce domaine crucial et mobiliser l'ensemble des acteurs concernés autour d'un idéal commun, à savoir l'amélioration de la sécurité numérique en Afrique.