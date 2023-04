Afrique: Barthélémy Dias - « Nous voulons faire du forum de Dakar une plateforme d'actions »

Le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, a exprimé son souhait de faire du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, une plateforme d'actions et non d'idées.

« Nous voulons que le forum de Dakar ne soit pas un forum d'idées, mais un forum d'actions car nous allons lancer une plateforme baptisée DK202330 », a annoncé mercredi le Maire lors d'un face à face avec des journalistes organisé à l'Hôtel de ville de Dakar. Ceci, en prélude à l'édition 2023 du Forum mondial de l'ESS prévu dans la capitale sénégalaise du 1er au 6 mai au Centre International de Conférences Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio.

Selon lui, cette plateforme DK202330 traduit la volonté de créer « 20 millions d'opportunités en 2023 pour pouvoir atteindre les Objectifs du développement durable en 2030 ».

Il s'agit, à en croire l'édile de Dakar, d'opportunités d'emplois, d'éducation, de formation, de financement, d'échanges, de networking avec des personnalités africaines et mondiales qui ont constituent des modèles dans leurs secteurs d'activité.

« Il faudrait que chaque Africain en général, chaque Sénégalais en particulier puisse retourner dans son terroir pour concrétiser DK202330 sur place, que les acteurs puissent s'approprier le concept dans leurs propres terroirs », a-t-il lancé.

A ce titre, le Maire de la capitale sénégalaise rappelle qu'il faut compter sur l'implication des gouvernements, des organisations de la société civile, des partenaires bilatéraux et multilatéraux, de la responsabilité sociétale d'entreprise, du patronat et du secteur privé en général.

Pour mettre en œuvre « DK202330 », M. Dias compte transformer le Fonds de développement municipal (Fodem) qui est le bras financier de la Ville de Dakar, en une banque pour « mieux accompagner surtout les femmes et les jeunes dans l'entreprenariat, à l'image de Grameen Bank » (littéralement, « Banque des villages ») spécialisée dans le micro-crédit en Inde.

Déjà, à travers son incubateur, poursuit-il, le Fodem investit dans l'humain afin de donner plus d'opportunités aux jeunes et aux femmes d'accéder facilement sur le marché du travail.

Quant aux enjeux de l'événement, Barthélémy Dias dira que ce « Forum des Africains, pour les Africains et avec les Africains », réunira « plus de 3000 participants » venus du monde entier autour du thème : « Économie sociale et solidaire et territoires : La transition de l'économie informelle vers des économies collectives et durables pour les territoires ».

A son avis, il s'agira de parler de l'Afrique, la jeunesse et les femmes, pour valoriser leur engagement dans un développement économique plus durable, la nature, les terroirs et les territoires, pour une économique verte et écologique.

Il faut rappeler que l'édition 2023 du Forum est organisée pour la première fois en Afrique par le GSEF (Global Social Economy Forum) en partenariat avec la Ville de Dakar.

Le GSEF est un réseau mondial de gouvernements locaux et de réseaux de la société civile engagés dans la promotion de l'économie sociale et solidaire (ESS) comme voie d'une économie autrement, au bénéfice de toutes et tous, d'un développement local émancipateur, centrée sur l'humain et respectueux de l'environnement.