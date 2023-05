Afrique: Le pré forum Jeun'ESS fait de l'investissement des jeunes une priorité absolue en Afrique

Investir dans notre jeunesse africaine est une priorité absolue compte tenu des défis considérables auxquels cette jeunesse est confrontée. Cette conviction est du maire de Dakar.

Barthélemy Toye Dias l'a exprimé à l'ouverture du pré forum de l'Économie sociale et solidaire Jeun'ESS, ce lundi 1er mai 2023 à Dakar, première ville africaine à recevoir cette rencontre.

Devant la responsabilité de porter la voix du continent Africain et de démontrer au monde entier que l'Afrique est résolument le continent d'avenir, l'édile de la capitale sénégalaise « l'atout majeur de l'Afrique, c'est notre jeunesse ».

Avant d''insister sur le rôle de premier plan à jouer dans les sphères de décision et plus particulièrement au sein des collectivités.

A l'en croire ce pré forum Jeun'ESS marque un engagement citoyen et traduit en actes concrets une volonté à construire la société dans laquelle, il est souhaité de vivre, dans un esprit d'ouverture, de solidarité, de responsabilité.

Pour lui, c'est la raison pour laquelle les différentes thématiques du pré forum Jeun'ESS sur l'Économie Numérique, le financement, l'Économie Verte et Bleue, la place des réseaux et plateformes de jeunesse dans les collectivités seront sans aucun doute le fil rouge du 6ème forum de l'économie sociale et solidaire.

Le maire de Dakar de rappeler que l'ESS est un enjeu crucial pour l'Afrique car elle peut permettre de répondre aux nombreux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels le continent fait face.

En Afrique, poursuit-il, l'ESS peut constituer un outil puissant pour promouvoir un développement économique local à la fois inclusif et durable.

En effet, a-t-il souligné, en favorisant la collaboration entre les différents acteurs du développement, l'ESS peut contribuer à la création d'emplois durables, à la réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale, à la préservation de l'environnement et au renforcement des communautés locales.

Ce qui lui fait dire que l'ESS peut ouvrir la voie à un avenir plus équitable et plus durable pour l'Afrique. Avant d'ajouter qu'elle présente une alternative à l'économie conventionnelle axée sur le profit et donne la priorité aux valeurs sociales et environnementales pour construire des communautés durables et inclusives.

Au-delà d'une simple option économique, fait-il remarquer, l'ESS est un mouvement qui englobe des dimensions sociales et politiques dans le but d'autonomiser les communautés locales et de faire progresser la justice sociale.

C'est pourquoi, M. Dias exhorte les acteurs à prendre les choses en main et à rejoindre ce mouvement. « L'entrepreneuriat est une voie possible pour sortir de la pauvreté, pour créer des emplois durables et résoudre les défis sociaux et économiques de notre continent », dira-t-il.

Une dynamique qui veut s'appuyer sur le fait que 60% de la population africaine est âgée de moins de 25 ans, 70% de la population en Afrique est âgée de moins de 35 ans, plus de 80% des emplois en Afrique sont créés dans l'économie informelle.

Le ministre de la micro-finance et de l'économie social, Mme Victorine Anquediche Ndeye, pour sa part, rappelle que l'ESS est localement ancrée et favorise l'endogénéité, la construction de la communauté, de la cohésion sociale, de la promotion de la diversité et de la solidarité avec les groupes vulnérables.

Elle assure que l'ESS contribue « à réduire la pauvreté et à catalyser la transformation sociale ».

Avant d'ajouter que la Résolution considère l'ESS en tant « qu'économie centrée sur l'homme et la planète » et encourage « l'élaboration des cadres juridiques spécifiques pour l'ESS, en rendant visible sa contribution dans les statistiques nationales, les incitations fiscales et les incitations à la passation de marchés, et son inclusion dans les programmes d'enseignement.

Le ministre sénégalais de la micro-finance recommande fortement de délibérer durant ces deux jours et également durant le Forum des 4, 5 et 6 mai 2023 en partageant avec les autres acteurs la fibre créatrice des jeunes, l'élan collectif de la jeunesse et le sens de l'humain que vous portez dans l'ingéniosité au sein des territoires pour la souveraineté économique.