Afrique: Les réseaux de presse en ligne francophone à font sur les Droits Humains, la Liberté d'expression et le genre

Première édition de la Rencontre Régionale de formation des journalistes des médias en ligne francophones de l'Afrique de l'Ouest sur la liberté d'expression et des droits humains, les 27 et 28 avril 2023 à Jacqueville, Côte d'Ivoire

"Liberté d'expression, femmes et médias, droits humains". C'est le thème autour duquel la réflexion est convoquée depuis ce jeudi 27 avril à Jacqueville (à 61 kilomètres d'Abidan), la première rencontre régionale des médias en ligne francophones sur la question. Une rencontre de deux jours à laquelle une quarantaine de journalistes venus de neuf pays ont pris part.

(Jacqueville – Envoyé spécial) - Une nouvelle page s'ouvre ainsi dans l'engagement des médias ouest-africain francophone pour le respect fondamental consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Un jalon posé en cette veille de 03 mai, jour dédié à la célébration de la journée internationale de la liberté d'expression, dont le thème cette année 2023 est « Façonner un avenir de droits : La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ».

M Robert Kotchani, Représentant Régional HCDH fait savoir que cette rencontre de Jacqueville répond à une priorité essentielle, à savoir la mise à l'échelle régionale du Collectif des Journalistes en Droits de l'Homme devant bénéficier de formations spécialisées sur les mécanismes internationaux de protection des droits de l'Homme, avec un accent particulier sur les femmes journalistes.

De cette initiative première, M. Kotchani fonde beaucoup d'espoir dans la mesure qu'elle permettra d'aboutir à la conception d'un ambitieux programme conjoint et transversale sur la contribution des médias à la promotion des Droits Humains, à la liberté d'expression, à la lutte contre les stéréotypes dont sont victimes les femmes mais surtout à la lutte contre les discours haineux source de conflits et d'instabilité.

M. Oumar Diop, représentant résident de l'UNESCO en Côte d'Ivoire a profité de l'opportunité pour rappeler les journalistes à leurs obligations. Face à un contexte marqué par plusieurs défis, M. Diop estime qu'un journalisme indépendant analyse le monde et le rend accessible à toutes et à tous, œuvrant pour la diversité des opinions.

A son avis, il est temps pour les médias d'information, d'appliquer de manière plus rigoureuse et plus stricte les normes d'éthique professionnelle, afin d'éviter la diffusion d'informations non vérifiées et de prendre leur distance par rapport à certaines informations.

"Il est important d'avoir des postes dédiés à la vérification des faits, au recoupement, avoir un processus interne de contrôle qualité", suggère-t-il.

D'après lui, les journalistes doivent éviter de diffuser à tout prix, par inadvertance ou sans analyse des informations qui relèvent de la désinformation.

Pour l'UNESCO, fait-il savoir, la réponse efficace à la désinformation est un journalisme de qualité, et un journalisme respectueux des règles et cela est valable aussi bien pour les agences de presse, la presse en ligne, la presse papier, et télévisuelle.

M. Diop fait savoir que l'UNESCO reste convaincue qu'il est préférable d'encourager un comportement optimal et l'autorégulation de la part des journalistes plutôt que des mesures coercitives de la part des états.

Dans la même veine, Mme Antonia Ngabala Sodonon, Représentante Résidente d'ONU Femmes en Côte d'Ivoire, pour sa part, a souligné que les messages que les médias transmettent peuvent changer ou renforcer les mœurs et les comportements sociaux, et mobiliser les citoyens pour qu'ils prennent des mesures progressistes.

Pour elle, assurer un journalisme et des médias inclusifs est un défi collectif. C'est pourquoi, a-t-il souligné, il est important qu'à travers ce séminaire, nous puissions continuer à sensibiliser aux défis auxquels sont confrontées les femmes journalistes et travaillions ensemble pour créer un environnement professionnel plus inclusif et équitable pour toutes et tous.

Dans un élan d'optimisme, Lassina Serme président du Réseau Repprelci annonce qu'en marge des travaux de cette rencontre, les présidents des associations de la presse en ligne de l'Afrique de l'ouest francophone, et les pionniers de la presse en ligne dans la région tiendront l'Assemblée générale constitutive de l'association sous régionale de la presse en ligne de l'Afrique de l'Ouest Francophone à l'effet de travailler à relever les défis du secteur.