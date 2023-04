Gambie: Le Président Barrow insinue qu'il pourrait bientôt quitter ses fonctions

Dans son discours de commémoration du jour de la Fête de Koriteh lors d'une visite des Leaders de la Communauté Musulmane de Banjul au Palais Présidentiel, le Président Adama Barrow a insinué qu'il pourrait bientôt ses fonctions et créer une fondation de soutien aux Gambiens se trouvant dans le besoin.

« Je partirai très bientôt », a-t-il déclaré, tout en appelant les Gambiens à lui apporter leur soutien afin de l'aider à mener à bien son programme de développement et affirmant qu'il souhaite laisser un héritage.

Le Président a également révélé qu'il résidera dans le pays, et ce, de manière permanente, lorsqu'il prendra sa retraite. A cet effet, il a déclaré qu'il commencerait bientôt la construction du complexe dans lequel il résiderait après la Présidence en vue de démontrer au peuple de la Gambie son intention d'établir et de maintenir une résidence permanente dans le pays.

« Je résiderai dans ce complexe et je viendrai en aide à mes concitoyens avec la bénédiction d'Allah. C'est mon objectif et je ne n'y manquerai pas. J'ai déjà amorcé le processus d'identification et de sélection du personnel qui travaillera avec moi et qui sera chargé de la gestion et de la supervision de la fondation dont la création aura pour but d'apporter aide et assistance aux nécessiteux. Allah m'a couvert de sa bénédiction abondante car j'émane d'un village appelé Mangkama Kunda. Le village compte moins de 300 résidents. »

Le Président Barrow a déclaré que le choix d'Allah s'est porté sur lui lors des élections présidentielles de 2016 et 2021, et a réaffirmé sa conviction de la nécessité de rappeler aux résidents de ce pays que chaque être vivant a besoin d'une adresse, c'est-à-dire de son comportement, de son travail, de ses paroles et de ses efforts.

Il a révélé qu'il fera des prières pour l'avènement d'un Président plus tolérant et compréhensif que lui à la magistrature suprême suite à son départ de la Présidence. Il a admis que gouverner un pays aussi modeste et discret que la Gambie n'est nullement une tâche aisée.

« Le monde est confronté à des défis, mais le coût des denrées alimentaires est moins élevé en Gambie que partout ailleurs dans le monde. Sur la carte de pointage des pays qui adhèrent à la démocratie et au respect des droits de l'Homme, nous avons atteint 87 %. En ce qui concerne la tolérance à l'égard des médias, nous étions classés au 146 ème rang et nous occupons présentement le 50 ème rang. »

Lors de son discours, le Président a abordé le sujet concernant les médias sociaux. Le Président Barrow a révélé que les personnes qui s'expriment sur les médias sociaux connaissent des difficultés dans leurs foyers et qu'ils n'en parleraient jamais sur les médias sociaux. Il a ajouté que ces individus agissent de leur propre chef et que les médias sociaux ne sont nullement la solution aux problèmes du pays, déclarant « Nous devons dialoguer ».

Il a également parlé de la nécessité de créer davantage de radios communautaires, soulignant qu'elles doivent être mises en place en vue de procéder à la sensibilisation des populations et amorcer des discussions sur des questions importantes. Il a affirmé que les individus qui s'expriment sur les antennes des chaines de radio locales fabriquent généralement des histoires et calomnient le gouvernement.

Il a estimé que cela pourrait engendrer des tensions et que nul ne pourrait connaitre ou prédire l'issue de ces tensions. Les individus qui s'expriment sur les médias sociaux, a-t-il dit, n'excèdent nullement 100 personnes. Il a ajouté que certains sont rémunérés pour calomnier et dénigrer le Président.

Les nominations pour la mairie et la présidence des conseils régionaux commencent demain