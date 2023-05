Afrique: Afrifata2023- Que la fête commence à Rabat…

L'association Afmaade organise la troisième édition du Festival international des jeunes talents du 4 au 7 Mai 2023 à Rabat, au Maroc sous le Haut Patronage de Sa Majesté Mohammed VI que Dieu l'assiste. Selon Mme Zaïneb Karroumi El Kadiri, fondatrice du festival Afrifata et présidente de l'association Afmaade, « déjà les premières délégations arrivent en terre marocaine. Toutes les dispositions sont prises par le Commissariat général, pour réussir l’édition 2023 et rendre le séjour des festivaliers des plus agréables. Afrifata, faut-il le rappeler est un incubateur social dédié au design et aux métiers de la mode pour les créateurs émergents et talentueux. Afrifata a été créé en mai 2018 à Casablanca au Maroc.

« Il s'agit du premier programme panafricain dédié à sa jeunesse sur les continents africain et européen. Fort de son succès à Casablanca au Maroc, nous souhaitons le mettre en place au-delà des frontières du continent africain pour créer ce pont. Notre objectif est de développer économiquement et d'apporter un soutien et encadrement aux jeunes talents émergents et petites entreprises émergentes dans les domaines, de la culture, de l'artisanat, du textile et de l'entrepreneuriat social », précise la marocaine Zaïneb Karro umi El Kadiri, Designer, femme d'affaire engagée et présidente de l'association Afmaade au Maroc. L'édition 2023 sera rythmée de discussions avec des experts du monde du textile et des métiers de la mode venant des quatre coins du monde. Ce qui est une excellente opportunité pour les jeunes de présenter leurs produits dans l'exposition à la découverte culturelle africaine pendant la semaine du festival et aussi dans le stand éphémère d'AFRlFATASTORE prévu par la suite à l'international.

Afrifata 2023 est une opportunité pour les jeunes de profiter de multiples formations et la possibilité aussi d'avoir accès à un réseau d'orientation international privilégié de connaissances dans le milieu du design de la mode, et production sur sélection, participation au concours des jeunes talents avec remise de prix pour le gagnant un voyage Fashion dans une Fashion week internationale et un suivi entrepreneurial....

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté, le Roi le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, Afrifata 2023 est organisé en partenariat avec RABAT CAPITALE AFRICAINE DE LA CULTURE, Ministère de la culture de la jeunesse et de la communication, la wilaya, la commune de rabat et Cglua. Plusieurs stylistes venus entre autres du Maroc le Congo Brazzaville, le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et Emirates Arabe unies seront à l'affiche. Sauf changement de dernière heure, le jeudi 05 Mai, il est prévu une conférence de presse à Rabat, afin de permettre aux festivités de bénéficier d'une visibilité nationale et internationale.

Légende photo : Les premiers participants ont commencé à affluer vers Rabat ( Ph : Afrifata)