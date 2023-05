Afrique: Afrifata2023- Faire des jeunes créateurs de mode, des acteurs de demain

Rabat, la capitale administrative du Maroc, abrite depuis ce jeudi 04 Mai 2023, la troisième édition du festival international Afrifata qui a été créé en Mai 2018 à Casablanca au Maroc. Ce rendez -vous international est une initiative de l'association Afmaade. Afrifata est un incubateur social dédié au design et aux métiers de la mode pour les créateurs émergents et talentueux.

L’ouverture de l’édition 2023 a eu lieu au Théâtre MohameV, en présence de Mohamed Ben Yacoub, directeur des arts au ministère de la Culture, la jeunesse et de la communication, de plusieurs stylistes venus entre autres du Maroc le Congo Brazzaville, le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, Emirates Arabe unies et de l’Angola. Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté, le Roi le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, Afrifata 2023 est organisé en partenariat avec RABAT CAPITALE AFRICAINE DE LA CULTURE, le Ministère de la culture de la jeunesse et de la communication, la wilaya, la commune de rabat et Cglua.

Zaineb Karroumi El Kadiri dit merci à Sa Majesté le Roi Mohamed VI

Aussi à l’occasion, Mme Zaïneb Karroumi El Kadiri, fondatrice de Afrifata et présidente de l'association Afmaade, a dit merci à Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour son soutien et aux différents partenaires dont Allafrica. Cette dernière se chargera de diffuser les articles dans plus de 54 pays. Bref, elle a dit toute sa gratitude à tous les partenaires qui n’ont pas lésiné sur les moyens pour soutenir ce festival. Qui est une opportunité pour les jeunes africains, de profiter de multiples formations et la possibilité aussi d'avoir accès à un réseau d'orientation international privilégié de connaissances dans le milieu du design de la mode, et production sur sélection, participation au concours des jeunes talents avec remise de prix pour le gagnant un voyage Fashion dans une Fashion week internationale et un suivi entrepreneurial.

« Afrifata est une initiative dédiée à la jeunesse et à la culture africaine. Mon Adn est dans la culture, dans la mode et dans mon amour pour mon pays ; le Maroc. Je voudrais profiter également de l’occasion pour rendre hommage à l’Afrique. Merci aux partenaires et au ministère qui nous ont fait confiance. Nous voulons faire des jeunes créateurs de la mode, des acteurs de demain. Il y a l’art en Afrique. Durant cette édition, nous aurons Afrifata art, l’exposition de tableaux et le village de la mode », a dit Zaineb Karroumi El Kadiri.

Pour sa part, Mohamed Ben Yacoub, directeur des arts, a au nom du ministre de la Culture, de la jeunesse et de la communication, félicité les organisateurs de ce festival qui donne plus de visibilité au Maroc. Puis, s’adressant à la jeunesse africaine qui viennent faire des études au Maroc, il leur a demandé de continuer assidument leurs études. Car, dira Ben Yacoub, « il y a des marchés et des opportunités ici. Continuez d’apprendre. Mes encouragements à la fondatrice d’Afrifata qui est une excellente opportunité de construction de la culture et de l’Afrique. Quelle belle opportunité offerte aux jeunes créateurs et designers africains qui doivent valoriser les potentialités inestimables qui existent sur le continent »

Panel et exposition de galerie d’art au menu

Juste après, la conférence de presse d’ouverture, les officiels ont procédé à l’inauguration de l’exposition galerie d’art dans le Hall du Théâtre Mohamed V de Rabat. Cette exposition comporte des dizaines de tableaux ; œuvres d’artistes africains : Malak Chaoui, Daouda Ndiaye et Noureddine Tabété. De très beaux tableaux qui attirent les amateurs d’œuvres d’art de haute qualité.

Dans l’après -midi, ont eu lieu le volet académique. La première table-ronde avait pour thème « afro optimiste : quel avenir pour la diaspora qui souhaite investir et créer des richesses dans le continent ? » et la seconde avait pour thème « Industrie créative : Rabat capitale de la culture, comment réunir la synergie euro/africaine à entreprendre ensemble à travers sa jeunesse ? »

Durant les échanges, les panelistes ont invité la jeunesse africaine à croire en leur capacité créative, d’aller se former et venir investir dans la culture dans leurs pays respectifs. Nous y reviendrons.

Bamba Moussa, envoyé spécial à Rabat (Maroc)

Légende photo : Mohamed Ben Yacoub, directeur des arts, au ministère de la Culture, de la jeunesse et de la communication et Madame Zaineb Karroumi El Kadiri, fondatrice lors de la cérémonie d’ouverture( Photo : Bm)