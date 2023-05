Afrique: CAN U17 / Said Chiba - Le sélectionneur du Maroc élogieux envers ses Lionceaux de l'Atlas

Le coach du Maroc, Said Chiba, a salué l'efficacité de son équipe qui a battu le Nigeria par un but à zéro pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17, mercredi à Constantine.

Le Maroc n'a réussi que trois tirs cadrés, a marqué sur un seul et a fait preuve d'une bonne efficacité défensive pour s'imposer et se qualifier pour les quarts de finale

Ils ont remporté 32 tacles dans le match et ont obtenu 44 dégagements avec 17 interceptions défensives.

« Le match a été très difficile et nous n'avons pas eu d'occasions faciles de marquer. Mais nous avons utilisé l'une des trois occasions que nous avions. Nous savions que le Nigeria connaissait certaines de nos tactiques et nous savions que nous devions être efficaces en attaque. Nous avons été patients et organisés tout le match et je suis satisfait de notre performance », a déclaré l'entraîneur.

Il a cependant admis que l'équipe doit faire mieux offensivement, créer plus d'occasions et s'assurer qu'elle peut gagner les matchs plus confortablement.

« Ce qui était difficile aujourd'hui, c'est que nous avons affronté une équipe nigériane très bonne et physique et il n'a pas été facile d'obtenir plusieurs occasions. Mais c'est vrai qu'on a du travail à faire offensivement et on va essayer de faire mieux là-dessus », a noté l'ancien international marocain.

Il assure que l'équipe sera désormais plus détendue à l'approche de son dernier match du groupe contre la Zambie car elle s'est déjà qualifiée.

Il a laissé entendre qu'il ferait tourner son équipe pour donner la chance à d'autres joueurs.

« Nous voulons nous assurer que nous sommes frais pour les quarts de finale afin que la plupart des joueurs qui ont été impliqués dans les deux premiers matches soient reposés et nous donnons également une chance aux autres », a noté le tacticien.

La meilleure performance réalisée par le Maroc lors de ses deux précédentes participations au tournoi a été une quatrième place en 2013 et ils souhaitent faire encore mieux cette fois-ci.