Afrique de l'Est: L'Unicef souhaite réunir 759 millions de dollars pour l'aide humanitaire

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a déclaré, le 3 mai, qu'il avait lancé un appel pour récolter 759 millions de dollars américains en vue d'offrir une aide salvatrice à 16,6 millions de personnes en 2023, dont 12,2 millions d'enfants en Ethiopie, au Kenya et en Somalie.

Sur le montant annoncé, 137,5 millions de dollars seront destinés au Kenya. En outre, 690 millions de dollars seront nécessaires pour apporter un soutien en matière de résilience climatique aux communautés des régions touchées en 2023 et 2024, a indiqué l'Unicef dans un communiqué publié à Nairobi, la capitale kényane.

Cette déclaration fait suite à une visite dans le Nord-Est du Kenya effectuée par la directrice générale de l'Unicef, Catherine Russell. Elle a rencontré des familles et des réfugiés qui peinent à se remettre de la pire sécheresse qui a frappé la région ces quarante dernières années, liée au changement climatique.

En plus, elle a visité le comté sinistré de Garissa et le camp de réfugiés de Dadaab, une ville semi-aride du comté. Catherine Russell a souligné que malgré le début des pluies, il faudra du temps et un engagement de la communauté internationale pour que ces communautés puissent commencer à se relever.

« La pluie a enfin commencé et donne de l'espoir à la population, mais le chemin du redressement est encore long. Les enfants ont toujours faim, ils risquent de contracter le choléra, ils doivent être scolarisés et beaucoup d'entre eux n'ont aucune perspective de retour chez eux », a-t-elle expliqué.

Selon l'Unicef, après cinq saisons des pluies insuffisantes sur ces trois dernières années dans la Corne de l'Afrique, de nombreuses familles ont perdu leur bétail, leurs cultures et tous leurs moyens de subsistance, ce qui met en péril la vie de plus de 1,5 million d'enfants en raison d'une malnutrition aiguë sévère.

D'après les Nations unies, plus de 2,5 millions de personnes en Ethiopie, au Kenya et en Somalie ont été déplacées à cause de la sécheresse.

« Les familles sont poussées dans leurs retranchements et les enfants ont faim, ils manquent l'école, ils sont victimes de travail infantile ou de mariage précoce et tombent malades, y compris avec des épidémies de choléra », a expliqué l'organisation.