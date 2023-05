Afrique de l'Ouest: CAN U17 / Soumaila Coulibaly (Coach Mali) - « Le Cameroun a joué avec beaucoup de calculs en tête »

Le sélectionneur du Mali, Soumaila Coulibaly, estime que le fait d'avoir joué un match avant le Cameroun lors de la rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies des moins de 17 ans, jeudi à Annaba, a été un avantage pour les Maliens.

Le Mali avait déjà affronté le Burkina Faso, qu'il avait remporté 1-0, tandis que le Cameroun jouait son premier match depuis l'élimination de son adversaire initial, le Soudan du Sud, de la compétition, rappelle Cafonline.

Coulibaly explique que le Cameroun a joué avec plus de pression et que cela a joué en sa faveur. « Jouer et gagner le premier match nous a beaucoup aidés car nous étions mentalement plus détendus. Le Cameroun a joué avec beaucoup de calculs en tête, surtout après notre victoire, ce qui a rendu les choses un peu plus compliquées pour lui », a déclaré le tacticien à l'issue du match.

Avec un billet pour les quarts de finale assuré, le tacticien se dit prêt à affronter n'importe quel adversaire en quart de finale, et il est d'autant plus détendu qu'ils joueront leur duel en quart de finale à Annaba, sans avoir à changer de ville.

Le tacticien a réitéré l'objectif de l'équipe avant le tournoi, à savoir décrocher au moins un billet pour la Coupe du Monde, et à partir de là, il considérera chaque match comme une finale de Coupe.

« Nous aurons deux jours de repos de plus que les autres et nous en ferons le meilleur usage possible. Nous poursuivons toujours notre objectif, qui est d'atteindre au moins les demi-finales », a déclaré le sélectionneur.

Un passage en demi-finale leur assure une place à la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2023.