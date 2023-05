Nigeria: Victor Osimhen, une saison inoubliable avec Naples

L'attaquant nigérian Victor Osimhen restera dans l'histoire du Napoli avec une saison en or où il a notamment égalé le record de but en Serie A de George Weah.

Le club ciel et blanc a décroché son troisième titre jeudi 4 mais, à cinq journées de la fin du championnat et plus de 30 ans après les deux premiers de l'époque de Diego Maradona (1987, 1990), grâce à un point offert par l'attaquant star Victor Osimhen à Udine (1-1).

« Je suis bouleversé »

Cette 22e réalisation cette saison permet à l'attaquant nigérian de devenir le meilleur buteur africain de l'histoire de la Serie A, à égalité avec George Weah (46 buts). Le Super Eagle a joué 75 rencontres contre 114 pour Weah. Pour mémoire, Samuel Eto'o avait marqué 21 buts en championnat avec l'Inter Milan lors de l'exercice 2010-2011. Naples a encore 5 matchs à jouer en Championnat et Osimhen a l'occasion de faire tomber le record de Weah.

« C'est un sentiment incroyable, on attendait depuis si longtemps ce moment. Pouvoir offrir ce titre aux Napolitains est quelque chose qu'on n'oubliera pas dans notre vie. (...) Je suis bouleversé, je ne sais pas quels mots utiliser pour qualifier mes sentiments. C'est incroyable. Personne ne méritait plus le Scudetto que nous, on n'était pas les favoris au départ de saison, ils n'étaient pas si nombreux à croire en nous, mais l'équipe a su être unie. Nous y avons cru et nous avons gagné ce Scudetto, nous avons réalisé notre rêve », a lancé l'ancien Lillois, Prix Marc-Vivien Foé 2020, au micro de DAZN à l'issue de la rencontre.

Oshimen avait élu meilleur jeune joueur africain de l'année 2018 par la Confédération africaine de football. Lors de la Coupe du monde U17 au Chili, quelques mois plus tard, il montrait l'étendue de ses possibilités, s'imposant comme meilleur buteur (10 buts en 7 rencontres), et remportait le titre avec les Super Eagles. Le jeune n'a cessé de progresser. En 2019, le sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, voyait en lui « un travailleur » qui devait « s'endurcir » pour « gagner ses duels ».

Aujourd'hui, la photo d'Osimhen trône en une du quotidien milanais Il Corriere della Sera tandis que le journal napolitain Il Mattino se réjouit que « Naples chante », « sous l'ombre du roi Diego » Maradona, le génie argentin qui avait offert à Naples son dernier titre.

Les célébrations de ce Scudetto mérité, tant Naples a dominé la Serie A, vont sans doute se prolonger pour marquer le retour dans le Sud d'un titre monopolisé depuis 22 ans par les trois géants du Nord, la Juventus Turin, l'AC Milan et l'Inter Milan.

▶ À lire: Zambo Anguissa, l'autre étoile africaine de Naples / Victor Osimhen, le Nigérian qui a conquis Naples, la ville de Maradona