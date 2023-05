Afrique: CAN U17 - Serigne Saliou Dia révèle le secret derrière le sans-faute du Sénégal

Après leur sans-faute en phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023, le sélectionneur du Sénégal dévoile le secret qui se cache derrière cette réussite.

Les Lionceaux de la Téranga planent sur la CAN U17. Dans un Groupe A composé du Congo, de l'Algérie (pays organisateur) et de la Somalie, le Sénégal a respectivement gagné 2-0 puis deux fois 3-0. « Je félicite mes joueurs pour leur performance et je dois envoyer mes condoléances à la Somalie, car ils ont fait un bon match et ont de très bons joueurs. Nous avons fait un bon match et nous essayons d'y aller étape par étape. Nous avons joué avec un très bon état d'esprit et nous avons joué pour gagner", a confié le sélectionneur des Sénégalais, Serigne Saliou Dia, vendredi soir, après le match au stade Mohamed Hamlaoui de Constantine.

« Maintenant, nous devons attendre avec impatience la prochaine phase des quarts de finale. C'est la première fois que nous atteignons les quarts de finale et nous nous attendons à ce que la prochaine étape soit plus difficile. Mais nous devons rester concentrés, car notre objectif est au moins d'atteindre la Coupe du monde », poursuit Saliou Dia.

Cela signifie qu'ils sont à l'heure actuelle la meilleure équipe du tournoi avec 7 buts marqués et 0 encaissé. Des chiffres derrière lesquels se cachent bien sûr quelques secrets. « La motivation pour nous est d'essayer de profiter de chaque match et de trouver le bonheur. Aussi, pour nous, nous disons aux joueurs à chaque match qu'ils doivent s'améliorer et faire mieux. Il faut plus garder le ballon, mieux passer et conserver notre objectif qui est de bien jouer", révèle le sélectionneur sénégalais.

