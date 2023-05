Sénégal: Affaire diffamation entre Sonko et Mame Mbaye Niang - Les réactions après le verdict

Suite et pas fin de l’affaire des 29 milliards du programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC).

La Cour d'appel a rendu son verdict dans l'affaire de diffamation opposant Ousmane Sonko, leader de Pastef et Maire de Ziguinchor au ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang par ailleurs responsable du parti au pouvoir. Statuant hier, lundi 8 mai sur les appels introduis par le parquet et la partie civile, au jugement rendu en première instance, la Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de la première instance. Dans sa décision, elle a retenu le délit d'injure public qui avait été écarté en première instance. Elle a également prononcé confirmé les 200 millions et prononcé une contrainte par corps. Une sentence qui a suscité des réactions du côté de l'opposition, notamment, l'ancienne Première ministre Aminata Touré de mimi 2024, Déthié Fall du PRP, Malick Gakou du grand parti...

Pour la première citée, elle dit s'insurger le verdict « Je m'insurge contre le verdict inique contre Ousmane Sonko dont l'objectif est de l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle. Je lui exprime toute ma solidarité et appelle les démocrates à se mobiliser contre cette régression démocratique sans précédent dans notre pays », indique la présidente de Mimi2024.

De son côté, Déthié Fall, apporte soutient au leader de Pastef « J'apporte aujourd'hui plus que jamais mon total soutien et totale solidarité à mon ami et frère le Président Ousmane SONKO.

Restons plus que jamais mobilisés contre la tentative du Président Macky SALL d'écarter encore un candidat à la prochaine présidentielle », a écrit le président du PRP sur les réeaux sociaux.

Même son de cloche chez Malick Gakou, qui dénonce pour sa part ce verdict « Je dénonce avec la dernière énergie ce verdict inique renforçant la peine contre le Président Ousmane Sonko. Cette sentence qui est le reflet de la volonté de le rendre inéligible sera combattue par les forces vives au nom de la sauvegarde et de la pérennisation de la nation sénégalaise. Nous renouvelons notre soutien indéfectible au Président Sonko et resterons déterminés ensemble pour la victoire du peuple contre les forces d'inertie. »