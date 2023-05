Madagascar: La Teinturerie - Hommage à Bob Marley par Jah Roots

11 mai 1981-11 mai 2023, cela fait maintenant 42 ans que le monde a perdu le roi du reggae, ambassadeur d'une musique insulaire devenue un phénomène mondial. Un concert hommage va se tenir ce jour à la Teinturerie Ampasanimalo à partir de 19 h 30 avec le groupe Jah Roots.

Il rend hommage au natif du Nine Miles, un genre de Bongolava en Jamaïque. Un village qui abrite encore la maison d'enfance de Robert Nesta Marley. Fils d'un blanc, au nom de Marley, qui a épousé sa mère à seize ans.

Dès son enfance, le garçon a été confronté à la discrimination. Des siens, qui le qualifiaient de métis et lui assignaient toutes les corvées. Ensuite de la famille Marley, qui l'a rejeté une fois quand Bob allait leur demander des sous pour sortir un disque.

C'est sa rencontre avec Bunny Wailer qui a tout changé, un gars de la ville venu à Nine Miles. Le jeune Marley apprend à jouer de la guitare. S'initie à la musique urbaine venue de Trenchtown. Un troisième élément vient compléter le tout, Peter Tosh, un karatéka de deux mètres.

Toutefois, un soliste hors pair. Les trois se retrouvent en ville, de producteur en producteur, ils signent deux morceaux qui vont tout changer, « Simmer down » et « Ben down low ». A partir de là, tout s'enfile et se met en place. Bob Marley and The Wailers se mondialise.