Afrique: Bob Marley - 42 ans après son décès, toujours pape du reggae

Décédé d'un cancer de la peau généralisé le 11 mai 1981, Bob Marley demeure toujours le reggae man le plus connu au monde.

Toujours immortel, 42 ans après son décès. Bob Marley (Robert Nesta Marley) continue de régner sur la musique reggae dans le monde. Décédé le 11 mai 1981, à l'âge de 36 ans, d'un cancer de la peau généralisé à Miami aux Etats-Unis, le plus célèbre des Jamaïcains est célébré sur la planète comme un prophète. Grâce à ses chansons et à l'engagement de ses textes. "Is This Love », "One Love », « No Woman, No Cry », « Could You Be Loved »,"Africa unite", "Zimbabwe" -quelques-uns de ses morceaux- continuent à entretenir sa renommée mondiale.

Au Burkina Faso, la date anniversaire de sa disparition, est marquée depuis quelques années par des concerts grâce aux Marley d'or, une cérémonie de distinction des meilleurs artistes burkinabè et africains. Ainsi, ce jeudi 11 mai dans la cour du SIAO, la 10e édition de la manifestation affiche de grands noms du reggae burkinabè et du continent africain, à savoir Samsk Lejah, Ismo Vitalo, Beta Simone, Serges Kassy, Kajeem, Elie Kamano, Rickson Dolex. C'est en 1962 que Bob Marley commence sa carrière musicale.