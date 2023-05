Zimbabwe: Pour contrôler l'inflation-Le gouvernement supprime les restrictions à l'importation de biens essentiels

Avec un taux d’inflation à 193,4% en 2022, le gouvernement du Zimbabwe met en place des mesures afin d’en contrôler l’impact et d’améliorer le pouvoir d’achat des populations. Rapporte l’Agence Ecofin.

Selon ladite source, le gouvernement zimbabwéen a supprimé les restrictions à l'importation de biens essentiels afin de contrôler l’inflation. L’information émane d’un communiqué du ministère des Finances publié jeudi 11 mai. Cette décision entre dans le cadre des mesures prises par l’Etat pour stabiliser le taux de change et la macroéconomie.

« Afin d'améliorer l'offre de biens de base au public, ces derniers ne seront plus soumis à des licences d'importation et entreront également dans le pays en franchise de droits et taxes à l'importation », a déclaré le ministre M. Mthuli Ncube.

Parmi les mesures annoncées, on note un ajustement supplémentaire du système d'adjudication des devises, le transfert de tous les prêts extérieurs ainsi qu’un engagement à revoir en permanence le taux d'intérêt intérieur pour encourager l'épargne intérieure. Non sans ajouter que le gouvernement encouragera l'utilisation du dollar zimbabwéen pour les transactions nationales en veillant à ce que les prélèvements et les frais facturés par les agences gouvernementales et les prestataires de services soient payés dans la monnaie locale.

Pour rappel, le pays d’Afrique australe fait face à une inflation à trois chiffres, exacerbée par les effets persistants des conditions climatiques, la Covid-19 et le conflit en Ukraine. En 2022, le taux d’inflation a atteint 193,4% contre 98,5% en 2021. Cependant, il devrait connaitre une baisse progressive sur la période 2023-2025, passant de 172,2% en 2023 à 105,7% en 2025, avec une croissance du Pib réel maintenue à 2%, selon les prévisions du Fonds monétaire international (Fmi).