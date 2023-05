Afrique: Dialogue Russie-Ukraine - Une initiative africaine pour la paix

La Fondation Brazzaville est impliquée dans une initiative en cours depuis plusieurs mois, en collaboration avec plusieurs chefs d'État africains, visant à ouvrir le dialogue entre la Russie et l'Ukraine, aidant à une résolution pacifique du conflit qui affecte des millions de vies, tant dans les pays belligérants que dans d'autres régions du monde.

La Fondation Brazzaville, créée et dirigée par le Français Jean-Yves Ollivier, constate que le conflit a considérablement entravé le flux des expéditions de céréales et d'engrais essentiels vers l'Afrique, entraînant des effets néfastes sur les économies de tous les pays africains et affectant la vie de millions de personnes sur le continent. Il était clair dans ces circonstances que l'Afrique ne pouvait pas rester silencieuse.

Avec l'expérience collective de ses administrateurs, des membres du conseil consultatif et de ses conseillers, la Fondation Brazzaville avec ses partenaires et associés ont travaillé sans relâche pour constituer un consortium équilibré de leaders africains.

Dirigé par le président Macky Sall du Sénégal, président sortant de l'Union africaine, le groupe comprend plusieurs chefs d'Etat : Abdel Fattah el-Sissi d'Égypte, Denis Sassou N'Guesso du Congo, Hakainde Hichilema de Zambie, Yoweri Museveni de l'Ouganda et l'inclusion récente de Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, ajoutant le poids de l'une des plus grandes économies d'Afrique à l'initiative.

Les gouvernements russe et ukrainien ont été largement consultés et ont exprimé leur soutien à l'initiative, en s'engageant activement avec la Fondation et les gouvernements des États africains participants. Des réunions sont organisées à Kiev et à Moscou pour faciliter le processus.

Des consultations ont été établies à haut niveau avec le State Département à Washington et Whitehall à Londres, la République de Chine en a été informée ainsi que l'UE.

Cette initiative a reçu un appui supplémentaire par le biais de communications séparées entre les dirigeants africains et le président Zelenskyy de l'Ukraine ainsi que le président Poutine de la Russie. L'objectif principal de cette initiative est d'établir une plate-forme de dialogue visant à obtenir des accords pour libérer les cargaisons de céréales et les engrais critiques pour l'expédition vers l'Afrique, atténuant ainsi le risque potentiel de famine sur le continent.

De ce fait, la Fondation Brazzaville exprime sa plus profonde gratitude aux gouvernements de l'Ukraine, de la Russie, du Sénégal, du Congo, de l'Ouganda, de la Zambie, de l'Égypte et de l'Afrique du Sud pour leur soutien et leur participation active. Elle remercie également l'ancien président Olusegun Obasanjo et M. Amama Mbabazi (tous deux membres du conseil consultatif de la Fondation) pour leur rôle.

« Nous restons optimistes quant à la possibilité d'obtenir un résultat positif par le dialogue, comme en témoigne l'expérience africaine. Tout en reconnaissant les complexités en jeu, nous pensons que cette première étape cruciale peut ouvrir la voie à une paix durable », stipule le communiqué publié et transmis à la presse.

À propos de la Fondation Brazzaville

La Fondation Brazzaville est une organisation à but non lucratif, basée à Londres et enregistrée auprès de la Charity Commission for England and Wales (n.1160693), engagée dans la résolution des conflits et le développement durable. Ses administrateurs et associés utilisent leur vaste expérience pour faciliter le dialogue et la coopération, contribuant ainsi de manière significative à la paix et à la stabilité mondiales.

Elle promeut et soutient des initiatives africaines dans les domaines suivants : paix (la résolution des conflits internationaux et internes), environnement ( la protection des écosystèmes, de la biodiversité et des communautés) et santé publique (la préservation et l'amélioration de la santé et du bien-être de la population).