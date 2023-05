Afrique: Paix en Ukraine - La Russie confirme la venue d'une délégation africaine

Alors que la Russie a annoncé qu'une délégation africaine se rendra à Moscou en juin ou début juillet, dans le cadre d'une initiative de paix pour le conflit ukrainien initiée par le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, l'Ukraine appelle l'Afrique à abandonner la neutralité.

La mission africaine menée par six dirigeants, dont le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, pour discuter d'un règlement du conflit en Ukraine, se rendra en Russie en juin ou juillet, a annoncé le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Cyril Ramaphosa a déclaré, la semaine dernière, que son homologue russe, Vladimir Poutine, et ukrainien, Volodymyr Zelensky, avaient tous deux accepté de recevoir la mission, qui se rendra à Moscou et à Kiev. "Compte tenu des souhaits du président Ramaphosa, nous parlons de la mi-juin, de la fin juin ou du début juillet" pour la visite, a déclaré le chef de la diplomatie russe.

Sergueï Lavrov s'exprimait lors d'une conférence de presse avec son homologue ougandais, Jeje Odongo, l'un des pays participant à l'initiative. Les membres de la délégation seraient les présidents du Congo, de l'Égypte, du Sénégal, de l'Afrique du Sud et de la Zambie. "Le président (Poutine) est toujours prêt à discuter avec tous nos partenaires qui sont honnêtement intéressés par la stabilité dans le monde", a poursuivi Sergueï Lavrov, qui a ajouté que la Russie attendait avec impatience de voir les "initiatives concrètes" proposées par la délégation. Cyril Ramaphosa a souligné que le conflit avait été "dévastateur" et que l'Afrique "en souffre aussi beaucoup".

Kiev appelle l'Afrique à abandonner la neutralité

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuteba, a appelé les pays africains à renoncer à leur neutralité dans la guerre qui les oppose à la Russie. Dans une déclaration faite à l'issue de ses contacts officiels à Addis-Abeba, capitale de l'Ethiopie, Dmytro Kuteba a demandé le soutien des pays africains face à l'attaque russe.

Pour lui, « la neutralité n'est pas une solution. En restant neutre face au comportement agressif de la Russie contre l'Ukraine, vous signalez votre neutralité face aux violations des frontières et aux crimes de masse qui peuvent se produire tout près de chez vous ». Dmytro Kuteba a rappelé que l'Ukraine et les pays africains sont importants l'un pour l'autre, et que Kiev et Moscou fournissent d'importantes quantités de céréales aux pays africains. Outre l'Ethiopie, la tournée du ministre ukrainien inclut le Rwanda et le Maroc.