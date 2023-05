Afrique: Aliko Dangote - Le milliardaire qui croit en l'Afrique

Le Nigeria vient d'inaugurer une des plus grandes raffineries du monde. Construite par le milliardaire Aliko Dangote, elle a coûté 19 milliards de dollars.

C'est sans doute une bonne nouvelle pour l'économie du Nigeria. Le président Muhammadu Buhari a inauguré, ce lundi, une raffinerie présentée comme une des plus grandes du continent, voire du monde.

Coût de l'investissement : 19 milliards de dollars. Une usine construite par le milliardaire Aliko Dangote.

Depuis des décennies, le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique et l'un des plus grands producteurs de pétrole du continent, dépend des importations de carburant pour sa consommation intérieure.

Les différentes raffineries sont en mauvais état ou ont simplement cessé de fonctionner. Le pays se voit donc obliger d'exporter son pétrole sous forme non raffinée et d'importer la quasi-totalité de ses besoins en carburant.

La nouvelle raffinerie, financée par l'homme d'affaires Aliko Dangote, devrait permettre de mettre un terme à ce .

"La raffinerie de pétrole Dangote que nous sommes venus mettre en service ce matin est la réalisation d'un rêve de longue date et le projet de la vision d'entreprise du groupe Dangote, motivé par notre mission de produire ce que nous consommons et de promouvoir l'autosuffisance en ce qui concerne les besoins de base de notre population, tout en étant compétitif au niveau mondial dans les domaines où nous disposons d'un avantage comparatif et concurrentiel", estime Aliko Dangote.

Estimé à neuf milliards de dollars au départ, la raffinerie aura coûté en fin de compte, 19 milliards.

"C'est un complexe de classe mondiale qui peut rendre fier le Nigeria et l'Afrique", déclarait il y a quelques mois le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina.

Objectif : 650.000 barils de pétrole par jour

Construite à Lekki, dans la périphérie de Lagos, la nouvelle raffinerie devrait commencer à fonctionner en juin et les premières productions devraient arriver sur le marché en août.

Une fois qu'elle aura atteint sa pleine capacité, elle devrait pouvoir traiter 650.000 barils de pétrole par jour et au moins 40 % de la production devrait être disponible pour l'exportation, ce qui entraînera l'entrée d'importantes devises dans le pays, selon Aliko Dangote.

Aliko Dangoté, 66 ans, est homme le plus riche du continent avec une fortune estimée à entre 15 et 20 milliards de dollars.

Aliko Dangote, une ambition africaine

Issu d'une riche famille musulmane de Kano, la grande ville du nord du Nigeria, Aliko Dangote a fait fortune dans la production de ciment, dans l'agroalimentaire et dans l'immobilier.

Le milliardaire nigérian a beaucoup investi dans son pays mais aussi un peu partout en Afrique. Le groupe Dangote est présent dans une vingtaine de pays du continent.

L'une des clés de la réussite d'Aliko Dangote est d'avoir su conserver une distance prudente avec les différents pouvoirs politiques au Nigeria.

Le milliardaire ambitionne également d'investir dans le football. Il serait intéressé par le rachat du club français de ligue 2, Valenciennes. Il avait déjà tenté, il y a quelques années, d'acquérir le club anglais Arsenal, son club de coeur.