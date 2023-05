Afrique: Dangote lance la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique - 4 façons dont elle affectera le Nigeria

analyse

La nouvelle raffinerie de pétrole Dangote du Nigeria est la plus grande d'Afrique. Elle produira 650 000 barils par jour, ce qui lui permettra de résoudre la crise de l'approvisionnement énergétique du pays. Le premier produit de la raffinerie devrait arriver sur le marché d'ici la fin du mois de juillet 2023.

Détenue par l'industriel nigérian et l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, la raffinerie devrait augmenter la capacité de raffinage nationale, en éliminant le déficit actuel de consommation. Elle réduira également la dépendance à l'égard des importations et stimulera la croissance économique.

Il s'agit de la première raffinerie de pétrole brut privée au Nigeria. Les raffineries existantes du Nigeria, qui ont souffert d'inefficacités opérationnelles sous le contrôle du gouvernement, n'ont pas réussi à répondre à la demande croissante de produits pétroliers. D'où la nécessité de recourir à des importations.

Le Nigeria importe actuellement plus de 80 % de ses produits pétroliers raffinés. Le pays est le plus grand importateur de produits pétroliers raffinés en Afrique. La production locale réduira donc massivement la facture d'importation du pays.

Selon la Banque centrale du Nigeria, le coût (fret compris) des importations de produits pétroliers au Nigeria a doublé sur une période de cinq ans, passant d'environ 8,4 milliards de dollars US en 2017 à 16,2 milliards de dollars US (soit une moyenne annuelle de 11,1 milliards de dollars US), avant d'augmenter encore pour atteindre 23,3 milliards de dollars US à la fin de l'année 2022.

La banque centrale indique que le coût annuel moyen des importations de produits pétroliers au Nigeria pourrait atteindre 30 milliards de dollars d'ici 2027, si le pays continue de dépendre des importations de pétrole.

Cet argent peut désormais être potentiellement économisé grâce à la raffinerie de Dangote qui comblera le déficit d'approvisionnement.

Dans mes précédentes recherches, j'ai constaté qu'il existe un lien entre la dépendance du Nigeria à l'égard des exportations de pétrole brut et la faiblesse de sa capacité de raffinage locale. C'est également le cas du Mexique, qui exporte son pétrole brut à l'étranger pour qu'il y soit traité.

Sur la base de mon expérience dans le secteur, je présente les quatre domaines dans lesquels la raffinerie Dangote devrait avoir un impact sur le secteur pétrolier nigerian et, par extension, sur l'économie nigériane.

Réduction de la dépendance à l'égard des importations de pétrole

L'impact le plus notable de la raffinerie Dangote sera l'augmentation de la capacité de raffinage locale, qui réduira les importations.

La raffinerie Dangote devrait aider le Nigeria à satisfaire 100% de ses besoins en produits pétroliers raffinés (essence, 72 millions de litres par jour ; diesel, 34 millions de litres par jour ; kérosène, 10 millions de litres par jour et jet d'aviation, 2 millions de litres par jour), avec des produits excédentaires pour le marché de l'exportation.

La production de pétrole raffiné de la raffinerie, combinée à celle des autres raffineries du Nigeria, devrait permettre de répondre à la consommation journalière estimée à 72 millions de litres d'essence.

Le pays a été confronté à plusieurs pénuries de carburant dans le passé, ce qui a entraîné une flambée des prix pour les transports et les produits de base.

Les récentes pénuries de carburant ont été imputées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le prix du carburant importé a augmenté de plus de 100 %. Les importateurs ont travaillé à perte en raison des plafonds des prix fixés par le gouvernement.

Outre l'élimination de la dépendance à l'égard des importations, la raffinerie Dangote peut potentiellement réduire la dépendance du Nigeria aux exportations de pétrole brut, étant donné qu'une plus grande quantité de pétrole brut sera raffinée dans le pays.

Le raffinage local du pétrole brut permettra au pays de payer le produit raffiné en naira, ce qui permettra d'économiser les rares devises étrangères et de générer des revenus grâce aux produits pétroliers raffinés exportés.

La Banque centrale du Nigeria affirme que la raffinerie Dangote pourrait générer des économies de devises étrangères de 25 à 30 milliards de dollars chaque année pour le Nigeria.

Soutien aux industries connexes

La création de la raffinerie devrait également contribuer à réduire les coûts de production des industries qui dépendent des produits pétroliers tels que le diesel pour alimenter leurs opérations. En retour, cela devrait accroître leur compétitivité sur le marché mondial tout en promouvant les capacités de l'industrie locale.

La raffinerie pourrait également créer un environnement propice à l'émergence d'industries connexes à l'intérieur et autour d'elle. Par exemple, les entreprises de transport, de logement et de télécommunications bénéficieront de la construction et de l'exploitation de la raffinerie.

La raffinerie devrait également créer des emplois et des opportunités d'entrepreneuriat.

Pendant sa construction, la raffinerie a employé environ 40 000 travailleurs - 29 000 Nigérians et 11 000 étrangers.

Les emplois concernaient l'ingénierie, la construction, la fabrication et les opérations, entre autres.

Selon les médias, la raffinerie, lorsqu'elle fonctionnera à plein régime, devrait créer plus de 250 000 emplois directs et indirects. Je pense que cette estimation est juste.

Le taux de chômage actuel du pays devrait atteindre 40,6 % en 2023.

Augmentation possible de l'empreinte carbone

L'exploitation de la raffinerie Dangote soulève des inquiétudes quant à son impact potentiel sur les objectifs du Nigeria en matière de zéro émission nette. La zéro émission nette est un état idéal consistant à émettre autant de gaz à effet de serre que l'on en retire de l'atmosphère.

Des efforts de décarbonisation sont nécessaires pour que les pays parviennent à l'objectif de zéro émission nette, mais la voie à suivre et le temps imparti peuvent varier, car les pays peuvent vouloir adopter une approche axée sur le gaz pour passer à l'énergie renouvelable.

Lors de la réunion sur le changement climatique COP26 en 2021, le président Muhammadu Buhari s'est engagé à atteindre zéro émission nette d'ici 2060. Il s'agit de protéger l'environnement et l'écosystème du Nigeria de l'impact du changement climatique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays.

Le Nigeria dispose d'un Plan de transition énergétique pour se rapprocher d'une économie plus durable. Ce plan prévoit une plus grande utilisation du gaz naturel en tant que "carburant de transition".

Les raffineries de pétrole contribuent pour environ 4 % aux émissions mondiales de carbone.

La raffinerie Dangote respecte les normes de la Banque mondiale, des États-Unis, de l'Europe et du Nigeria en matière d'émissions et d'effluents.

Conclusion

La raffinerie Dangote est une étape importante vers l'autosuffisance dans le secteur énergétique du Nigeria.

Cependant, la raffinerie reste dépendante des combustibles fossiles et ne constitue pas une solution à long terme pour les besoins énergétiques du pays.

Le Nigeria dispose d'un important potentiel d'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire et éolienne.

Les énergies renouvelables peuvent être exploitées pour répondre aux besoins énergétiques du Nigeria de manière durable. La raffinerie Dangote doit donc être considérée comme un tremplin vers une transition vers des sources d'énergie plus propres à moyen terme.

Il est essentiel que le Nigeria continue d'investir dans les énergies renouvelables et d'explorer les moyens de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles afin d'atteindre son objectif d'émissions nettes nulles.

Nnaemeka Vincent Emodi, Research Fellow, The University of Queensland