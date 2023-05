Afrique: GITEX Africa – Le continent à la quête d'une vision numérique unifiée à Marrakech

La ville touristique marocaine, Marrakech va accueillir du 31 mai au 2 juin 2023, la première édition d'un nouvel événement interentreprise dédié à l'écosystème technologique B2B africain, dénommé GITEX Africa, auquel allafrica.com est invité à prendre part.

Cette rencontre est perçue par ses initiateurs comme une belle opportunité pour les dirigeants africains de défier la morosité de l'économie mondiale pour aller de l'avant avec des collaborations en matière de transformation numérique.

Un communiqué de presse qui nous est parvenu, renseigne que ce rendez-vous qui attend la participation de 500 dirigeants politiques, chefs de gouvernement, investisseurs et universitaires, vont réfléchir sur des solutions pour exploiter la façon dont la technologie et la connectivité redessinent les frontières du développement socio-économique durable en Afrique.

C'est ainsi que l'Intelligence artificielle (IA) générative, la finance, le développement des infrastructures et l'investissement figurent parmi les thèmes principaux explorés lors du programme de conférences sur le leadership le plus impactant d'Afrique.

Ce contexte explique certainement l'option prise par les acteurs et décideurs de se donner rendez-vous à Marrakech dans le cadre de ce forum transcontinental afin de poursuivre les alliances en matière de transformation numérique.

Un choix pertinent aux yeux de certains observateurs du moment que le monde de la technologie se réorganise dans le sillage des bouleversements numériques mondiaux.

Les initiateurs de ces assises de Marrakech indiquent que face à la plus forte correction du marché de ces dernières années, l'Afrique continue d'avancer pour renforcer et unifier un continent à l'aube d'une croissance transformatrice des TIC.

Dans cette dynamique de recherche de solutions, ils assurent que le GITEX Africa Digital Summit est le nouveau point focal de la poursuite d'une vision numérique unifiée.

Avant de souligner que ce sommet influent sera le fer de lance d'un programme de conférence inspirant lors de l'inauguration de GITEX Africa 2023 qualifié de plus grand salon de la technologie et des start-up du continent africain.

Pour Lacina Koné, directeur général et PDG de Smart Africa, l'organisation panafricaine qui pilote le programme de transformation numérique du continent, « les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de croissance économique en Afrique en accélérant la création d'emplois et le développement des talents, en facilitant l'accès aux services publics et en augmentant la productivité et l'innovation. Toutefois, des défis subsistent ».

A son avis, « le manque de connectivité dans les régions rurales et isolées, la protection insuffisante des données et le coût élevé de la connectivité en Afrique ont entraîné de nouveaux défis pour les entreprises, les gouvernements et les populations ».

Cet acteur essentiel de l'écosystème qui supervise le processus de définition de l'agenda numérique de l'Afrique et fait progresser les initiatives continentales clés, estime que « la coopération intra-gouvernementale est le principal moteur de l'adoption et de l'accélération des services numériques, tout en atténuant les difficultés qui en découlent sur le continent africain ».

Durant cet événement, confie la même source, un groupe d'experts qui travaillent sur le thème « S'unir pour un marché africain », expliquera comment les dirigeants africains construisent un avenir numérique sûr, résilient et durable. « Des réglementations souples sont nécessaires pour répondre rapidement à l'évolution du marché et faciliter l'entrée de nouveaux concurrents au profit des consommateurs d'un continent africain uni », dira M. Koné.