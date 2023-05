Afrique: Le continent invité à investir sur le capital humain pour tirer profit de la digitalisation

La première édition du Gitex Africa qui se veut le plus grand rendez-vous qui regroupe l'écosystème numérique s'est ouvert ce mercredi 31 mai 2023 à Marrakech, la ville rouge du Maroc. Une rencontre grandeur nature qui vise à intégrer l'Afrique dans l'écosystème global d'innovation.

(Envoyé spécial – Marrakech) - Plus de 1000 participants, 900 exposants, 100 délégations gouvernementales, en plus du secteur privé et les ONG, vont échanger sur les voies et moyens pour permettre au continent de tirer le maximum de profit de la digitalisation.

Comme le stipule M. Omar Sultan Al Olama, Ministre de l'intelligence artificielle, l'économie numérique et des nouvelles applications des Emirats Arabes Unis, le futur repose sur le digital et il s'articule sur l'investissement dans le capital humain.

Même son de cloche pour le chef du gouvernement marocain, M. Aziz Akhannouch pour qui, les sociétés et économies africaines sont en train d'amorcer une révolution grâce aux investissements sur le numérique qui ont presque doublé.

A son avis, le Gitex est une plateforme pour discuter des possibilités de faire du continent un centre de production de solutions digitales. Une ambition qui, selon lui, nécessite l'encouragement des investissements dans les start-up et le développement technologique dans les domaines comme le cloud, l'intelligence artificielle, la cyber-sécurité.

D'où l'impératif d'investir dans les infrastructures numériques mais surtout sur les talents et les compétences.

Le chef du gouvernement marocain prend la jeunesse africaine qui représente plus de 60% de sa population comme une opportunité pour exploiter à fond le potentiel numérique qui s'offre au continent.

Devant cet état de fait il sollicite une volonté politique solide pour accompagner cette dynamique en facilitant aux citoyens et aux start-up l'accès aux services publics à travers des services numériques de qualité pour créer un environnement propice aux petites et moyennes entreprises.

Ce qui colle avec les objectifs de la Stratégie 2030 du Maroc qui, avec le digital, veut promouvoir les start-up et servir le citoyen à travers une approche inclusive.

De l'avis de M. Akhannouch, le Gitex Africa va participer à dessiner cette Afrique dynamique et complétement connectée.

Ce qui fait dire à Omar Sultan Al Olama des Emirats Arabes Unis que cette édition africaine du Gitex reflète les tendances notées dans l'écosystème mondial au niveau international. Pour lui, il s'agit de bâtir les bases du partenariat technologique et numérique.

Le Président de la confédération des entreprises marocaines, M. Chakib Alj, pour sa part, estime que le Gitex est un état d'esprit pour la transformation du continent.

De cette dynamique, il y voit une opportunité pour les économies africaines à accéder au marché international, améliorer la productivité agricole, accéder aux plateformes de santé, utiliser le potentiel énergétique pour construire une industrie africaine, exploiter les niches qu'offre le paysage encore vierge de la fintech en Afrique.

Sur cette lancée, il y greffe la promotion de l'innovation et le partenariat pour rendre l'Afrique plus attractif en initiant des financements alternatifs surtout que 250 investisseurs internationaux ont fait le placement de Marrakech pour explorer les opportunités qui s'offrent à eux. Pour M. Alj, le moment est venu de faire confiance et de donner du pouvoir aux jeunes.

Lanssina Koné, Président directeur général de Smart Africa du Rwanda, de son côté, pense que l'Afrique est prête pour le futur qui est basé sur l'inspiration et l'innovation.

Se félicitant de la capacité du continent à aborder ce tournant décisif du numérique, M. Koné affirme que l'Afrique est devenue un leader mondial qui révolutionne les transactions numérique et le e-commerce. Ce qu'il assimile à une transformation, levier pour les économies africaines.

Malgré cette bonne posture du continent, le patron de Smart Africa pense que « le voyage vient de commencer ». Avant d'ajouter : « l'Afrique est à un moment décisif où il faut modéliser notre futur ».

Pour lui, il faut saisir l'opportunité d'assurer le réseautage pour déverrouiller toutes les possibilités qui s'offrent à l'Afrique sur le plan digital ».

Il invite les parties prenantes de l'écosystème numérique à s'engager dans la collaboration, adopter une approche inclusive pour ne laisser personne pour compter.