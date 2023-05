Congo-Kinshasa: 'La visite d'Etat du Président Tshisekedi en Chine marquera un tournant décisif dans nos relations'

Vers de nouveaux horizons entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Liés par l'histoire, les deux pays frères entendent, décidément, jeter de nouvelles bases pour consolider leur coopération pour le bonheur des peuples congolais et chinois. Tenez ! A l'invitation des officiels chinois, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne, depuis mercredi 23 mai 2023, en Chine pour une visite d'Etat de quatre jours. Pour ce déplacement hautement stratégique, le Chef de l'Etat est accompagné de la Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi et d'une forte délégation de près de dix membres du Gouvernement.

Parmi ceux-ci, il y a, en première ligne, le VPM en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, le VPM aux Affaires étrangères Christophe Lutundula, la ministre des Mines Antoinette N'samba Kalambay, le ministre du Numérique Cashmir Eberand et la ministre d'Etat en charge de l'Environnement Eve Bazaïba. Bien plus, il y a également le ministre Guy Loando Mboyo de l'Aménagement du Territoire, le ministre Patrick Muyaya de la Communication et médias ainsi que le ministre des Finances Nicolas Kazadi. D'après l'agenda tracé pour cette visite de haute portée diplomatique, Félix Tshisekedi aura un tête-à-tête avec son homologue Xin Jinping ce vendredi 26 mai, hormis les entretiens de haut niveau avec plusieurs hautes personnalités chinoises. Le Président Tshisekedi mettra ainsi à profit tous ces moments historiques pour consolider et réchauffer la Coopération sino-congolaise. La présence de cette litanie de warriors témoigne, justement, de cette volonté politique du commandant suprême qui, très visiblement, n'a jamais nourri l'intention de suffoquer l'amitié qui lie son pays à la Chine si ce n'est d'oeuvrer en faveur de la mise en place d'un partenariat win-win, profitable à la fois aux peuples congolais et chinois. C'est dire que ceux qui avaient parié sur la rupture, à l'aune du feuilleton Sicomines, peuvent donc continuer de rêver.

Patrick Muyaya annonce des signaux forts à Pékin

A en croire le ministre Patrick Muyaya, cette visite marquera un tournant décisif, la Chine étant le premier partenaire économique de la RDC. Il l'a dit, mardi, lors de son passage sur les antennes de la télévision chinoise CGTN. Il sied de relever qu'un tout autre enjeu de cette même visite est tel que la RDC, victime de l'agression barbare de la part du Rwanda, peut mettre à profit tous les échanges au programme pour arracher le soutien de la Chine pour restaurer la paix dans sa partie orientale.

Pour revenir sur l'agenda du Chef de l'Etat, après l'étape de Pékin, il se rendra tour à tour, avec à sa suite la délégation congolaise, à Shangai, Hong-Kong et à Shenzhen pour une série de rencontres avec, notamment, les entrepreneurs et opérateurs économiques oeuvrant dans cette partie du globe. Il est prévu à Shenzhen la signature d'un accord de coopération entre la RDC et le géant Huawei via le ministère du Numérique. Le Président Tshisekedi a toujours placé la Chine au rang des pays sur lesquels la RDC peut s'appuyer pour booster son décollage. En marge de la célébration du 50ème anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques Kinshasa-Pékin, en 2022, il avait affirmé, par appel téléphonique, à son homologue Xin Jinping, sa détermination à s'investir pour un partenariat stratégique entre les deux pays.