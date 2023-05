Angola: La Vice-Présidente de la République défend l'autonomisation économique et sociale des femmes

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança Costa, a défendu, jeudi, à Luanda, la nécessité de veiller à ce que les femmes soient dotées de connaissances et de compétences pour utiliser la connectivité visant l'autonomisation économique et sociale.

Esperança Costa, qui a présidé la cérémonie d'ouverture du 1er Forum international des femmes pour la paix et la démocratie, a souligné que l'innovation technologique est un élément clé pour atteindre les objectifs de développement durable, mais que les femmes sont 25% moins susceptibles d'avoir des connaissances de base en la matière, selon le rapport publié par ONU Femmes en 2022.

À cet égard, la dirigeante a déclaré que l'Angola s'attend à augmenter, d'ici 2027, au moins 30% de femmes dans le domaine de la recherche scientifique, sans oublier, bien sûr, l'inclusion financière.

À cette fin, a-t-elle dit, il est nécessaire de supprimer les barrières structurelles et fondamentales qui entravent l'accès de milliers de femmes à la science, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques.

« Ce forum, en ligne avec l'agenda 2063 de l'Union Africaine, et les Objectifs de Développement Durable 2030 des Nations Unies, constitue la réaffirmation des engagements pour la paix et la démocratie, exigeant, sans cesse, des efforts de tous les États, sur le plan constitutionnel, institutionnel et juridique », a-t-elle précisé.

Pour la vice-présidente, la défense et le maintien de ces postulats est une condition sine qua non du développement économique et social, en particulier, de l'inclusion des femmes et des filles, aujourd'hui victimes de violences du fait de leur condition, dans les différents conflits qui font toujours rage à travers notre continent.

Elle considère qu'il est fondamental que la socialisation des filles ne se fasse pas sur la base d'une discrimination qui empêche l'accès à la citoyenneté dans des conditions d'égalité.

« Cette influence de la tradition sur la socialisation, principalement en milieu rural, doit être mesurée afin qu'elle ne continue pas à conditionner la construction sociale du genre », a-t-elle indiqué.

D'autre part, elle espère que ce forum international soit un véritable mécanisme de politique internationale, où, de manière conjuguée, et avec le soutien de la paix et de la démocratie, il pourra unir ses efforts pour jeter des ponts entre les peuples et les nations, et créer des espaces de coexistence, de compréhension et d'entente entre tous, consacrant comme valeur fondamentale, l'importance de préserver la concorde, l'amitié et le respect des différences.

Esperança Costa a déclaré qu'avec de la persévérance, un esprit de solidarité, un bon travail et l'énorme source de sagesse qui caractérisent les femmes, ce niveau de satisfaction des besoins peut être atteint et progresser jusqu'à un stade où l'Afrique peut offrir une vie en paix, au bénéfice du développement économique, scientifique et social de chaque nation qui l'intègre.

Des personnalités importantes telles que l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson, l'ancienne vice-présidente du Costa Rica, Epsy Cambell Barr, des représentants des Nations Unies et des diplomates présenteront les cinq panels thématiques en discussion lors de l'événement qui se déroule jusqu'à vendredi.