Afrique: L'OMS exhorte les Gouvernements à cesser de subventionner la culture mortifère du tabac

À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté, vendredi, les gouvernements à cesser de subventionner la culture du tabac et à soutenir des cultures plus durables qui pourraient nourrir des millions de personnes.

Plus de 300 millions de personnes dans le monde sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Pendant ce temps, plus de 3 millions d'hectares de terres dans plus de 120 pays sont utilisés pour cultiver un tabac mortel, même dans des pays où les gens meurent de faim.

« Le tabac est responsable de 8 millions de décès par an, et pourtant les gouvernements du monde entier dépensent des millions pour soutenir les plantations de tabac », a déclaré dans un communiqué, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS.

Le tabac fait plus de 8 millions de morts chaque année, soit la moitié de celles et ceux qui en consomment et le tabagisme est à l'origine d'un cancer sur trois

« En choisissant de cultiver des aliments plutôt que du tabac, nous donnons la priorité à la santé, nous préservons les écosystèmes et nous renforçons la sécurité alimentaire pour tous », a souligné le Dr Tedros.

En effet l'OMS signale que le tabac fait plus de 8 millions de morts chaque année, soit la moitié de celles et ceux qui en consomment et le tabagisme est à l'origine d'un cancer sur trois.

Hausse de 20% des terres consacrées à la culture du tabac en Afrique

Les dernières données montrent que les fabricants de tabac s'étendent à l'Afrique. Alors que globalement les terres consacrées à la culture du tabac ont diminué de 15%, les terres consacrées à la culture du tabac ont augmenté de près de 20% en Afrique depuis 2005, la culture du tabac représentant 5% de la déforestation totale.

« Les collègues disent souvent que la culture du tabac serait si importante pour la croissance économique. C'est un mythe qu'il est urgent de dissiper, car elle ne contribue qu'à moins de 1% du PIB mondial », a déclaré lors d'un point de presse, le Dr Ruediger Krech, Directeur de la promotion de la santé à l'OMS, ajoutant que cette croissance n'est supérieure à 1% dans des pays comme le Mozambique, le Zimbabwe ou la Tanzanie. « Et seul le Malawi dépasse les 5%, ce qui signifie que les bénéfices vont aux multinationales du tabac ».

Un nouveau rapport de l'OMS met d'ailleurs en lumière les méfaits de la culture du tabac et les avantages d'un passage à des cultures vivrières plus durables pour les agriculteurs, les communautés, les économies, l'environnement et le monde en général.

Le document dénonce également l'industrie du tabac qui piège les agriculteurs dans un cercle vicieux d'endettement et de dépendance.

L'expérimentation de l'initiative « Fermes sans tabac »

« La culture du tabac nécessite des investissements importants en fournitures et en services tels que les semences, les engrais et les pesticides. Par ce processus, les agriculteurs finissent par dépendre et s'endetter auprès des sociétés transnationales de tabac ou des négociants intermédiaires », a détaillé le Dr Krech.

Par ailleurs, la culture du tabac provoque des maladies chez les agriculteurs eux-mêmes et on estime à plus d'un million le nombre d'enfants qui travaillent dans les plantations de tabac et qui n'ont pas la possibilité d'accéder à l'éducation.

« Les cultivateurs de tabac sont exposés aux pesticides chimiques, à la fumée de tabac et à une quantité de nicotine équivalente à celle contenue dans 50 cigarettes, ce qui entraîne des maladies telles que les affections pulmonaires chroniques et l'empoisonnement à la nicotine », a fait observer le Directeur de la promotion de la santé à l'OMS.

C'est dans ce contexte que les agences onusiennes se sont données la main pour combattre le fléau. L'agence sanitaire mondiale de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont ainsi soutenu l'initiative « Fermes sans tabac ».

L'exemple de l'agricultrice kenyane Sprina Robi Chacha

Ce soutien permet aux agriculteurs de rompre les contrats avec l'industrie du tabac et de se tourner vers des cultures vivrières alternatives qui contribueront à nourrir leurs communautés au lieu de nuire à leur santé. Il aidera plus de 5.000 agriculteurs au Kenya et en Zambie à cultiver des produits alimentaires durables au lieu du tabac.

L'initiative a été lancée pour la première fois dans le comté de Migori, au Kenya, où 15% des agriculteurs se sont immédiatement retirés.

« Nous avons été très surpris de voir que les agriculteurs s'intéressaient autant à cette initiative. Mais ils ont vu qu'il s'agissait d'une alternative viable et que tout ce qui pouvait les aider était formidable », a indiqué le Dr Krech.

Selon l'OMS, ces agriculteurs ont déjà commencé à cultiver des haricots à haute teneur en fer. Une nouvelle orientation qui permet aux enfants d'aller à l'école au lieu de cultiver du tabac.

« Il faut savoir que 1,3 million d'enfants travaillent dans les champs de tabac », a précisé le Dr Krech, relevant qu'en en choisissant de cultiver des aliments plutôt que du tabac, la priorité est donnée à la santé et la sécurité alimentaire, mais aussi à la préservation des écosystèmes.

A noter que chaque année, la Journée mondiale sans tabac rend hommage à ceux qui font la différence dans la lutte antitabac. Cette année, l'une des lauréates, Sprina Robi Chacha, une agricultrice du Kenya, est récompensée non seulement pour être passée de la culture du tabac à celle des haricots à haute teneur en protéines, mais aussi pour avoir formé des centaines d'autres agriculteurs sur la manière de procéder afin de créer une communauté plus saine.