Afrique: Union africaine - Des chefs d'Etat et de gouvernement échangent sur la crise politico-militaire au Soudan

La 1156e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement, s'est tenue le 27 mai, en visioconférence, sous la présidence de Yoweri Museveni, président de la République de l'Ouganda, président du Conseil de paix et de sécurité pour ce mois de mai.

Le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, a été représenté à la réunion pat le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo. Consacrée à la situation qui prévaut au Soudan, la réunion s'inscrivait dans le cadre de la recherche d'une solution pacifique aux violents affrontements qui opposent l'armée nationale du général Abdel Fattah Al-Burhane, président du Conseil de souveraineté de transition, aux Forces de soutien rapide (FSR), fidèles au général Mohamed Hamdane Daglo dit « Hemedti », vice-président dudit Conseil, limogé récemment de son poste.

Les affrontements ont provoqué un vaste exode de la population des régions touchées et détériorées par la situation humanitaire déjà préoccupante dans ce pays.

Traduisant le message du président de la République à ses pairs au sujet de la situation brûlante du Soudan, le ministre Charles Richard Mondjo a appelé les parties au conflit à arrêter les hostilités, à respecter les droits de l'homme, à tenir compte de la détresse de la population civile. Son message a insisté sur le rôle central que l'Union africaine devra continuer à jouer en fédérant toutes les autres initiatives positives et à s'opposer à toutes les ingérences extérieures délétères.

« Que de regrets quand on sait que nous étions à compter les jours pour enfin assister à l'avènement d'un gouvernement civil, avènement qui permettrait de marquer la rupture et de sortir le Soudan de la crise politico-militaire qui ronge ce pays depuis quelques années ! Et voilà que tout ou presque est compromis. Aujourd'hui, le péril étant dans la demeure, la première urgence c'est de faire taire les armes, d'arrêter la machine destructrice », a-t-indiqué.

A l'issue de la réunion, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a adopté un plan de désescalade qui vise à identifier tous les éléments permettant de faire face aux conséquences immédiates du conflit, d'en modifier la trajectoire et de jeter les bases des processus qui remettront le Soudan sur la voie de la transition vers un régime civil démocratique et inclusif.