Sénégal: Justice- L'opposant Ousmane Sonko condamné à deux ans de prison ferme…

Le verdict est tombé ce jeudi 1er Juin en fin de matinée ! L’opposant Ousmane Sonko est condamné à deux ans de prison ferme « pour corruption de la jeunesse », rapporte France 24 dans l’affaire de viol présumé qui l’oppose à une jeune dame qui travaille dans un salon de massage à Dakar. Adji Sarr, c’est d’elle qu’il s’agit, n’a pas eu gain de cause dans « l’affaire présumée de viol »

Par ailleurs, le Tribunal de Dakar acquitte Sonko « des faits présumés de viols … » Ajoute le confrère.

Un verdict qui tombe au moment où la tension est montée d’un cran dans plusieurs grandes localités du pays dont Dakar. Dans les détails, Seneweb précise que le leader de Pastef/Les Patriotes est acquitté pour viol et menaces de mort. Il devra en outre s’acquitter d’une amende de 600 000 Fcfa. L’avocat général avait requis contre le troisième de la présidentielle de 2019 et président du parti Pastef dix ans de réclusion pour viols, ou au minimum cinq ans de prison pour « corruption de la jeunesse ». M. Sonko, qui n’a pas assisté au procès et s’était retranché à Ziguinchor, n’a cessé de protester de son innocence et de crier à un complot ourdi par le président, qui s’en défend. Sonko est-il élimé de course à la présidentielle de 2024 ? Va-t-il faire appel ? Nous ne pouvons rien dire pour l’instant.

Rappelons qu’à Dakar, le Président Maky sall a ouvert mercredi un dialogue national boycotté par une partie de l’opposition. A noter que le 3 juin prochain, Benno Bokk Yaakaar (BBY), la coalition de partis politiques de la majorité présidentielle, va organiser « un vaste rassemblement », le 3 juin prochain, à la place de la Nation, à Dakar, « pour célébrer les principes de la République », a annoncé mardi le porte-parole de l'Alliance pour la République (Apr), Seydou Guèye. « Notre coalition a décidé d'organiser un vaste rassemblement pour la République, le 3 juin 2023, sur la place de la Nation. Nous allons ainsi célébrer les principes de la République et porter encore plus haut la grandeur de la nation sénégalaise, qui est une et indivisible », a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

Bamba Moussa