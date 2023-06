Sénégal: La rue gronde après la condamnation à deux ans de prison de Ousmane Sonko

Autant la journée du 1er Juin 2023 a été longue et en mouvements de rues, dans plusieurs localités dont Dakar, Saint Louis et Ziguinchor, au tant la nuit risque d'être longue et mouvementée. Ce, après l'annonce du verdict du procès de Ousmane Sonko dans «l'affaire présumée de viol» qui l'oppose à Dame Adji Sarr. Si Sonko a été acquitté dans cette affaire, le tribunal l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ferme pour « corruption de la jeunesse ». Me Ciré Clédor Ly, avocat de la défense à chaud a dit : « Ousmane Sonko n'a jamais été poursuivi pour les faits de corruption de la jeunesse… »

Et la rue gronde depuis ! Avec à la clé des incendies de véhicules et résidences.

Des sources locales ajoutent que les maisons des leaders de la coalition au pouvoir sont prises pour cible ainsi que les édifices publics, les magasins Auchan et autres grandes surfaces. Dans la mouvance, les appels à la démission du président Macky Sall se multiplient, au moment où son camp « appelle à l'apaisement ».

Sonko va-t-il être arrêté immédiatement… ?

Ismaïla Madior Fall, le ministre de la Justice lors d'une conférence de presse a dit : « La condamnation doit être exécutée. On est en matière de contumace et la mesure peut être exécutée à tout moment »

Le PASTEF prend position…

Au niveau de son parti politique, la réaction ne s'est pas fait attendre. « Le verdict rendu par la chambre criminelle dans le procès du leader du parti PASTEF, révèle, une nouvelle fois, la transformation de la justice en un outil de manipulation politique. La condamnation de Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme, malgré l'acquittement pour les faits de viol et menaces de mort, est une nouvelle manœuvre judiciaire dont le but ultime est de perpétuer le processus d'élimination d'adversaires politiques. Nous devons en finir, définitivement, avec ces dérives qui soulèvent de sérieuses questions quant à l'intégrité de notre démocratie. Je dénonce, fermement, cette parodie de justice et appelle à la mobilisation de tous les citoyens pour le respect du droit et des valeurs démocratiques. », indique un communiqué dudit parti politique.

De son côté, YAW appelle le peuple sénégalais à « maintenir la mobilisation et à résister intensément et conformément à la constitution partout dans le pays et la diaspora pour sauvegarder les droits et libertés de nos concitoyens, l'unité nationale et la démocratie sénégalaise » et accuse le Président Macky Sall « de haute trahison et exige sa démission immédiate »