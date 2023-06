Afrique: Lancement officiel de l'Initiative panafricaine et féministe pour la philanthropie

communiqué de presse

TrustAfrica et Urgent Action Fund-Africa, en partenariat avec la Coalition pour le dialogue sur l'Afrique - CoDA ont le plaisir d'annoncer le lancement officiel de l'Initiative Panafricaine et Féministe pour les Philanthropies. Le lancement de haut niveau est prévu pour le 6 Juin 2023 à l'hôtel Inter Luxury à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Initiative Philanthropique Panafricaine et Féministe

En juillet 2022, plusieurs acteurs du secteur philanthropique se sont réunis à Naivasha, au Kenya, pour échanger des idées et réfléchir sur les moyens de réinventer le programme de transformation de la philanthropie panafricaine et féministe. Ce rassemblement a nourri un collectif émergent de 50 activistes panafricaines et féministes engagées à faire progresser la vision politique, le discours et la pratique autour des philanthropies panafricaines et féministes fondées sur la solidarité, la mutualité et l'humanité collective ancrées dans la sagesse et l'action africaines.

L'initiative vise délibérément à mobiliser de nouvelles ressources massives pour le travail philanthropique panafricain et féministe sur le continent, qui seront données de manière novatrice et transformatrice. La philanthropie est une source importante de financement pour le développement et la transformation de notre continent. L'un des principaux objectifs est de renforcer les écosystèmes organiques et formels des philanthropies panafricaines et féministes fondées sur la réciprocité, l'autodétermination et l'action, grâce à des infrastructures et des mécanismes partagés qui soutiennent, relient et renforcent les groupes et les mouvements locaux.

Au cours de la première année, nous créerons une dotation panafricaine et féministe avec un objectif de fin d'année de 25 millions de dollars, avec des contributions d'un large éventail de personnes et de bailleurs de fonds institutionnels existants et nouveaux. Notre objectif pour les cinq prochaines années est de recueillir 500 000 000 $ et un milliard de dollars au cours des dix prochaines années.

À propos de TrustAfrica

TrustAfrica est une fondation panafricaine créée en 2006 qui cherche à renforcer les initiatives visant à relever les défis les plus difficiles auxquels le continent est confronté et se concentre sur trois domaines critiques : la démocratie et la gouvernance, le développement équitable et la justice économique, et la philanthropie africaine.

Urgent Action Fund–Africa (UAF-Africa)

L'UAF-Africa est un fonds de réponse rapide féministe et panafricain qui s'engage à transformer les relations de pouvoir en fournissant des ressources aux féministes africaines et aux défenseurs des droits de la femme, ainsi qu'à leurs formations, dans le cadre d'un acte de solidarité. Le mécanisme d'octroi de subventions de réponse rapide d'UAF-Afrique lui permet de soutenir des initiatives imprévues, sensibles au temps, innovantes et uniques qui favorisent l'action des femmes dans la gouvernance démocratique, la justice économique, environnementale et climatique, la transformation des conflits et les processus axés sur la justice tout en protégeant l'intégrité et les droits des femmes.

COALITION POUR LE DIALOGUE SUR L'AFRIQUE (CoDA)

CoDA est une nouvelle initiative qui a été établie en tant qu'entreprise commune de la Commission de l'Union africaine (CUA), de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Commission économique pour l'Afrique (CEA). Il s'agit d'un forum indépendant pour la libre discussion entre acteurs étatiques et non étatiques.

