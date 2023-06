Afrique: Lancement officiel de l'Initiative panafricaine et féministe pour la philanthropie - Lever un milliard de dollar pour les causes panafricaines et féministes

TrustAfrica et Urgent Action Fund-Africa ont lancé officiellement le mardi 6 Juin 2023 à Addis-Abeba (Ethiopie), l’Initiative Panafricaine et Féministe pour les Philanthropies, en partenariat avec la Coalition pour le dialogue sur l’Afrique - CoDA.

L’événement a démarré avec les interventions de Dr Ebrima Sall, Directeur exécutif de TrustAfrica, Mme Tsitsi Midzi de UAF-Africa et Souad Aden Osman, Directrice exécutive de la CoDA. Les travaux ont été modérés par Dre Tendai Mhizha et Briggs Bomba, Directeur de programme de TrustAfrica.

Tous les trois intervenants ont mis un accent sur l’importance de doter les mouvements féministes, des fonds leur permettant de dérouler à bien leurs actions pour les femmes et pour l’Afrique.

Ils ont aussi appelé la diaspora africaine à s’impliquer davantage en jouant les premiers rôles dans la recherche et la collecte des fonds nécessaires à la mise en œuvre des programmes d’appui aux femmes.

Un des points forts du lancement a été la conférence inaugurale animée par Dr Said Adejumobi de la Commission économique pour l'Afrique (CEA). Ce dernier est revenu largement sur les philanthropies panafricaines et féministes et le financement des projets prioritaires à l’échelle continentale.

Dr Said Adejumobi s’est aussi appesanti sur l’importance de trouver des financements pour les secteurs qui touchent la protection et le développement des femmes en Afrique.

Le lancement de l’Initiative Panafricaine et Féministe pour les Philanthropies a été marqué par des témoignages et des échanges fructueux entre experts sur les questions de mobilisation de fonds et sur le rôle des femmes dans la lutte pour le développement de l’Afrique.

Une conférence de presse qui a enregistré la participation de médias régionaux et internationaux était aussi inscrite à l’ordre du jour.

La rencontre avec les journalistes a permis, tour à tour à Dr Ebrima Sall, Tsitsi Midzi, Coumba Touré, président du conseil d'administration de TrustAfrica et à Atieno Odhiambo, présidente du conseil d'UAF-Africa, de rappeler l’objectif de lever 500 000 000 $ dans les cinq années à venir et un milliard de dollars au cours des dix prochaines années. Ils ont tous insisté sur la possibilité d’atteindre cet objectif.

En juillet 2022, rappelle-t-on, plusieurs acteurs du secteur philanthropique s’étaient réunis à Naivasha au Kenya, pour échanger des idées et réfléchir aux moyens de réinventer le programme de transformation de la philanthropie panafricaine et féministe.

Ce rassemblement avait nourri un collectif émergent de 50 activistes panafricaines et féministes engagées à faire progresser la vision politique, le discours et la pratique autour des philanthropies panafricaines et féministes. Celles-ci sont fondées sur la solidarité, la mutualité et l’humanité collective adossées à la sagesse et à l’action africaines.

C’est la rencontre de Naivasha qui a donné naissance à l’Initiative lancée mardi, dans la capitale éthiopienne, siège de l’Union africaine (UA).