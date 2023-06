Cote d'Ivoire: Le PPA-CI maintient ses critiques concernant le patron de la Commission Électorale

En Côte d'Ivoire, le bras de fer continue entre le PPA-CI, le parti de Laurent Gbagbo, et la Commission électorale indépendante. Le mardi 6 juin, sur RFI, le président de la CEI, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert se disait « un peu excédé » par les attaques et critiques de l'opposition à son endroit sur la question des listes électorales, à trois mois des scrutins régionaux et communaux. Justin Koné Katinan, du Parti des peuples africains (PPA-CI), juge ces arguments irrecevables.

Le patron de la Commission déplore l'attitude de ses détracteurs qui « brandissent les listes électorales comme un chiffon rouge à chaque scrutin », puis gardent le silence une fois passé les élections. Sur la chaîne ivoirienne NCI, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert expliquait également que la composition des listes électorales se fait avec le concours des ministères de l'Intérieur et de la Justice chargés d'établir l'état civil et le fichier judiciaire des personnes déchues de leurs droits civiques.

Ces arguments sont jugés irrecevables par Justin Koné Katinan, vice-président et porte-parole du Parti des peuples africains (PPA-CI). « On a l'impression qu'il dirige une institution dont il ignore lui-même le fonctionnement. Quand il dit qu'après les élections, personne n'en parle', c'est encore de la mauvaise foi. Parce que lorsque nous nous sommes rencontrés au dialogue politique, toute l'opposition a posé le problème du sérieux de la liste électorale et a demandé qu'il y ait un audit sur la question de la liste électorale. Donc, ce ne sont pas des revendications nouvelles », dit-il.

« Je rappelle que le dialogue politique a eu lieu du 16 décembre 2021 au 4 mars 2022. Nous n'étions pas dans une phase électorale, mais nous avons soulevé cette exception-là. Nous avons soulevé ces problèmes au niveau du dialogue politique. Évidemment, comme lui et le gouvernement ferment les yeux là-dessus parce que ça l'arrange, Tant que cette question n'est pas réglée, nous continuons de la poser (..). Il faut lui rappeler qu'il a la compétence exclusive de la conception de la liste électorale - voir l'article 4 de la loi de 2001, qui crée la CEI. Je rappelle qu'on est excédé parce qu'il ne fait pas bien son travail. »