Somalie: Six civils et trois policiers tués après 6 heures de siège d'un hôtel de Mogadiscio

Après six heures de siège par les islamistes shebab, les autorités somaliennes ont repris le contrôle du Pearl Beach, un hôtel d'un quartier populaire de la capitale. Six civils et trois membres des forces de l'ordre ont été tués et dix civils blessés.

Le siège a duré six longues heures avant que les forces de sécurité ne mettent un terme à cette nouvelle attaque. Ce samedi matin 10 juin, on pouvait voir sur les réseaux sociaux des photos de l'hôtel Pearl Beach avec ses vitres brisées et ses murs détruits.

L'attaque a débuté vendredi soir, peu avant 20 heures, quand sept assaillants ont pris d'assaut cet hôtel situé sur le front de mer de Mogadiscio. Le restaurant était plein, selon un témoignage recueilli par l'AFP.

Three security agents were killed in last night's operation to secure #PearlBeach hotel in Mogadishu. Here is a video clip of them last night, putting their lives in harms way, fighting without a helmet or body armour. pic.twitter.com/KFEoZlGqRh-- Harun Maruf (@HarunMaruf) June 10, 2023

9 morts et 10 blessés

Des échanges de tirs entre les combattants islamistes et les forces de sécurité ont suivi jusqu'à ce que les assaillants soient neutralisés, vers 2h du matin, selon la police. Six civils et trois membres des forces de l'ordre ont été tués et dix civils blessés. Et « les forces de sécurité ont réussi à sauver 84 personnes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées », précise le communiqué.

La mission de l'ONU en Somalie a condamné l'attaque contre le Pearl Beach. Sur Twitter, elle a annoncé qu'un de ses employés, travaillant pour l'OMS, avait été tué.

The @UN in #Somalia condemns the deadly #AlShabaab attack on the Pearl Hotel in #Mogadishu on Friday which led to civilian casualties, including a @WHOSom staff member, and wishes a speedy recovery for the injured. The #UN stands resolutely with all #Somalis against #terrorism. pic.twitter.com/hlS3jPpJzK-- UNSOM (@UNSomalia) June 10, 2023

« Guerre totale »

Cette attaque survient alors que le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud a déclaré « une guerre totale » contre les shebabs. Il a lancé en septembre une offensive militaire. Mais les islamistes continuent de mener des attentats en représailles, montrant leur capacité à frapper au coeur des villes et des installations militaires.

« L'attaque dans un quartier populaire de Mogadiscio est un peu un choc, étant donné que l'on pensait que la sécurité s'améliorait dans la ville ces dernières semaines », a déclaré à l'AFP Omar Mahmood, analyste spécialiste de l'Afrique de l'Est à l'International Crisis Group (ICG). « Il semble que les shebab entreprennent une série d'attaques pour ralentir une éventuelle offensive du gouvernement et de ses alliés ».

La dernière attaque de grande envergure dans la capitale remonte à octobre 2022. Deux voitures piégées avaient explosé, tuant 121 personnes. Le mois dernier, les shebabs ont attaqué une base de l'ATMIS, la force de l'Union africaine en Somalie, tuant 54 soldats ougandais. Alors que l'actuel mandat de l'ATMIS prévoit son retrait progressif d'ici fin 2024.