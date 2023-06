Afrique: L'OMS condamne fermement l'attentat meurtrier en Somalie

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a condamné dimanche avec la plus grande fermeté l'attentat meurtrier perpétré contre l'hôtel-restaurant Pearl Beach à Mogadiscio, en Somalie, qui a fait 16 morts, dont un membre de son personnel.

L'attaque s'est produite vendredi et a fait plus de 10 blessés dans cet hôtel situé en bord de mer dans la capitale somalienne, a rapporté l'agence de santé de l'ONU.

Les médias ont indiqué que l'incident s'est déroulé sur plusieurs heures et qu'il a impliqué des auteurs armés.

« Nous condamnons toutes les attaques contre des civils innocents et des travailleurs humanitaires et nous exprimons nos plus sincères condoléances aux membres des familles de tous ceux qui ont été tués dans cette attaque », a déclaré Malik Mamunur, Représentant de l'OMS en Somalie.

L'OMS s'est engagée à poursuivre ses efforts pour préserver la santé et répondre aux situations d'urgence en Somalie, et la sûreté et la sécurité de son personnel est un facteur primordial pour assurer la poursuite des opérations d'intervention destinées à sauver des vies, a-t-il affirmé.

« Nous sommes consternés par la perte tragique de vies humaines dans cette attaque insensée, y compris la mort de Nasra Hassan, une employée nationale de l'OMS », a déclaré Ahmed Al-Mandhari, le Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale.

« Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette attaque odieuse contre un hôtel qui a coûté la vie à tant de personnes, y compris la vie précieuse de l'une de nos plus chères collègues », a-t-il ajouté, précisant que Mme Hassan, âgée de 27 ans, avait rejoint le bureau de l'OMS en Somalie afin de soutenir les opérations d'intervention d'urgence face à la sécheresse dans le Jubaland.