Afrique: Le gratin du football africain attendu à Casablanca pour le bouquet final de la Ligue des Champions TotalEnergies

Le Wydad Athletic Club maintiendra-t-il sa suprématie pour la troisième fois ou alors Al Ahly prendra-t-il enfin sa revanche ? Telle est la grande question à quelques heures du choc entre les deux équipes au Stade Mohammed V de Casablanca, en match retour de la finale de la Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF.

Les deux clubs se sont affrontés lors de deux finales précédentes, toutes remportées par le Wydad. En 2017, le club marocain s'est imposé avec un score cumulé de 2-1, après un match nul 1-1 au match aller au Caire et une victoire 1-0 au match retour à Casablanca.

La saison dernière, lors de la finale à manche unique disputée à Casablanca, le Wydad s'était imposé 2-0 pour décrocher son troisième titre africain.

Ahly se rendra à Casablanca avec une petite avance, après sa victoire (2-1) du week-end dernier au stade international du Caire. Alors que les Diables Rouges n'ont plus qu'à éviter la défaite à Casablanca, Sven Vandenbroeck et ses poulains s'accrochent à l'unique but inscrit à l'extérieur par Saifeddine Bouhra.

Une victoire 1-0 du Wydad à domicile dimanche suffira à défendre son titre. Cependant, si Ahly marque, cela compliquera les choses pour les champions en titre.

Sur les 12 rencontres précédentes entre ces deux géants nord-africains, Ahly a le plus grand nombre de victoires. Ils se sont imposés cinq fois, dont deux victoires au Maroc tandis que le Wydad a remporté trois de ces confrontations, dont deux à domicile.

Les quatre autres matchs ont été sanctionnés par des nuls. Lors de la saison 2020, Ahly s'est imposé 2-0 à Casablanca. Il espère réitérer le même exploit pour s'arroger un 11e titre dans la compétition et renforcer son record.

Joueurs à surveiller :

Al-Ahly

Al Ahly a été porté cette saison par son trio offensif composé de la superstar sud-africaine Percy Tau, Mahmoud Kahraba et Hussein El Shahat. Le trio a marqué un total de 15 buts dans la compétition. A cela, il faut ajouter les passes décisives délivrées par Tau.

Le Sud-Africain a été un grand artisan des succès d'Al Ahly, en particulier des quarts de finale jusqu'à la finale, où il est monté en régime pour rapprocher l'équipe d'une 11e couronne.

Au milieu de terrain, Aliou Dieng a été le chef d'orchestre. Il aère parfaitement le jeu et assure avec efficacité le relais entre la défense et l'attaque. Une fois de plus, sa présence sera d'une importance capitale pour Ahly dans ce match crucial.

Wydad Athletic Club

Dans un match où le Wydad a désespérément besoin de buts, l'attaquant sénégalais Bouly Sambou sera l'homme clé. Le costaud avant-centre a marqué quatre buts pour le Wydad cette saison en Ligue des Champions TotalEnergies, et malgré une petite baisse de régime lors des derniers matchs, il aura un rôle crucial à jouer dans cette finale retour.

Le milieu de terrain et capitaine Yahya Jabrane est un autre joueur à surveiller en finale. Leader sur et en dehors du terrain, l'influence de Jabrane dans l'équipe est incommensurable, et sa contribution offensive sera un atout pour vaincre une équipe d'Al Ahly difficile à manoeuvrer.

Zouhair El Moutaraji a marqué le doublé qui a valu au Wydad le titre la saison dernière. Bien qu'il ait été gêné par les blessures qui ont plombé ses performances cette saison, la finale pourrait bien constituer pour lui une plateforme idéale pour crever à nouveau l'écran avec des buts pour le titre.