Afrique: LDC CAF - Al Ahly sacré champion

Les Red Devils ont remporté le match nul avec un score cumulé de 3-2, après avoir enregistré une victoire 2-1 à domicile lors du match aller au Caire le week-end dernier.

Abdelmoneim a effectué une course brillante au premier poteau, envoyant un corner d'Ali Maaloul pour envoyer la petite foule de fans d'Ahly dans le pandémonium.

Avec cette victoire, Al Ahly a essuyé les larmes de la saison dernière où ils ont perdu le titre contre les géants marocains 2-0 lors de la finale à une jambe au même endroit.

Avant le but d'Abdelmoneim, le Wydad se dirigeait vers une victoire 1-0 grâce au but de Yahya Attiat Allah et cela aurait été suffisant pour les voir conserver le titre sur la règle des buts à l'extérieur, devenant ainsi la première équipe marocaine à remporter des titres consécutifs.

Mais c'est l'équipe égyptienne qui quittera le Complexe du Stade Mohamed V le sourire aux lèvres et le trophée à la main.

C'était un derby nord-africain typique, avec peu d'occasions, mais la bataille était immense, surtout au milieu de terrain.

Ayoub El Amloud a reniflé le but du Wydad à la 13e minute lorsqu'il a effectué une course intimidante depuis sa position d'arrière droit, dérivant dans la surface, mais son tir éventuel a été apprivoisé et une collecte facile pour le gardien Ahly de retour Mohamed El Shenawy.

Ils ont cependant ouvert l'impasse à la 28e minute lorsque le coup franc d'Attiat Allah de la droite s'est enroulé jusqu'à l'extrême droite. La course de Mohamed Ounajem vers le ballon avait déconcerté toute la défense, permettant à Shenawy d'être facilement battu.

La cravate a continué à dominer mes batailles au milieu de terrain avec des chances de s'estomper.

En seconde période, l'Ahly montrait son intention en attaquant à fond, Ahmed Abdelkader et Mohamed Magdy Afsha remplaçant Marwan Attia et Hussein Elshahat qui avaient été marqués de près pendant le match.

Ahly a forcé le Wydad à jouer dans sa propre moitié de terrain mais ses chances d'avancer étaient limitées. Pour leurs efforts, ils ont été récompensés 12 minutes plus tard lorsque la brillante livraison de Maaloul a été renvoyée à la maison par Abdelmoneim.

Les Égyptiens auraient doublé leur score dans le temps additionnel quand Abdelkader a récupéré le ballon derrière la défense, mais d'un angle serré n'a pas pu battre le gardien du Wydad Youssef El Motie qui a réussi un brillant double contre.

Malgré la pression du Wydad avec des coups de pied arrêtés et des balles perdues, Ahly a réussi à voir le résultat et à récupérer son titre.