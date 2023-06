Afrique de l'Ouest: Trafics au Sahel - Faire taire le commerce illicite des armes

Dans les régions de Gao, Tombouctou et Ménaka au Mali, les acheteurs peuvent se procurer des fusils d'assaut de type AK pour 750 dollars et des cartouches pour 70 centimes d'euro l'unité. Des pistolets fabriqués localement aux mitrailleuses françaises et turques de contrebande, un éventail vertigineux d'armes illégales garnit les étals des marchés de la région, une ceinture de 6.000 kilomètres de large qui traverse le centre de l'Afrique.

Dans cet article, qui fait partie d'une série consacrée à la lutte contre les trafics dans le Sahel, ONU Info se penche sur le commerce illégal d'armes qui alimente les conflits et le terrorisme.

Au Sahel, où vivent 300 millions de personnes, le marché des armes à feu est un marché d'acheteurs. L'insurrection et le banditisme sévissent dans la région, en raison notamment de tensions intercommunautaires endémiques, d'affrontements entre agriculteurs et éleveurs, de la propagation d'un extrémisme religieux violent et de la concurrence pour des ressources aussi rares que l'eau et les terres arables, dans un contexte de chocs climatiques extrêmes.

« Des groupes non étatiques se battent entre eux pour la suprématie, poussant les États à la marge et causant une misère indicible à des millions de personnes qui ont dû fuir leurs communautés pour se mettre à l'abri », a indiqué Giovanie Biha, responsable du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), lors de la présentation du Rapport du Secrétaire général sur la région au Conseil de sécurité de l'ONU.

VIDÉO : https://youtube.com/shorts/LdGTt-06qeQ

Nous avons acheté plus de fusils

Derrière le chaos et la misère se cache un commerce illicite d'armes florissant.

Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de nombreuses plaques tournantes du trafic d'armes dans le Sahel bordent les frontières ou les voies de transport où se déroulent de multiples activités criminelles. Les marchés illégaux - souvent cachés à la vue de tous dans les villes et les villages situés le long des corridors stratégiques - ne sont pas entravés par la présence des autorités.

Selon un récent rapport de l'ONUDC sur le trafic d'armes à feu, tous les groupes impliqués dans les affrontements trafiquent désormais des armes à feu et des munitions. La multiplication des membres des groupes multiplie les opportunités commerciales pour les trafiquants.

Le rapport suit les affaires afin de mieux comprendre le phénomène et ses moteurs. Lorsque les autorités nigérianes ont demandé à un suspect comment son groupe avait dépensé les 100.000 dollars de rançon versés pour libérer les écolières qu'ils avaient enlevées, il a répondu « nous avons acheté plus de fusils », fait valoir le rapport.

Des conséquences en cascade

L'effet de cascade s'est répandu dans la région au cours de la dernière décennie, déstabilisant les nations et répandant une marée d'armes trafiquées dans les villages, les villes et les cités. Du Nigéria, Boko Haram a étendu sa zone de contrôle au Cameroun, au Tchad et au Niger.

Dans le premier numéro de Trafics au Sahel, nous avons décrit l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011 comme un moment charnière, lors duquel les soldats touaregs servant dans l'armée libyenne ont pillé des armes et sont retournés au Mali, où une série de rébellions a créé un vide sécuritaire dangereux et chaotique.

Des groupes extrémistes se sont emparés de bases militaires et policières maliennes, ajoutant de nouveaux stocks d'armes à leurs arsenaux.

La région transfrontalière du Liptako-Gourma est devenue un champ de bataille et un lieu de troc pour un commerce illégal d'armes en plein essor.

La violence chronique a tué des milliers de personnes et déplacé plus de deux millions de Sahéliens en décembre 2022.

Un terrorisme à la mesure de l'Afrique

Dans ce contexte, la menace terroriste est omniprésente, selon la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme ((DECT) du Conseil de sécurité de l'ONU.

Dans le but de séduire les publics locaux, les affiliés de l'État islamique (Daech) ont, depuis 2017, tenté d' « africaniser » les références et les langues, en utilisant la littérature africaine pour justifier les points de vue du groupe terroriste, a déclaré la DECT dans son rapport EIIL en Afrique : principales tendances et évolutions.

Actuellement, le bassin du lac Tchad et le Sahel central sont devenus des épicentres et des incubateurs du terrorisme et de l'extrémisme violent, ont averti les autorités.

En arrière-plan, le commerce illicite d'armes perpétue le chaos. Le rapport de l'ONUDC montre que les flux d'armes illégales en provenance de Libye depuis 2019 ont augmenté pour inclure des fusils d'assaut nouvellement fabriqués.

Partenaires contre le crime

Reflétant cette sinistre tendance, les saisies d'armes ont augmenté de 105 % entre 2017 et 2021, et les opérations d'infiltration se poursuivent, a déclaré Amado Philip de Andrès, le Représentant régional de l'ONUDC pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.

Les enquêtes conjointes et la coopération transfrontalière constituent une combinaison gagnante, a-t-il ajouté. L'une de ces opérations a permis de démanteler l'itinéraire d'approvisionnement en armes à feu d'un réseau terroriste en décembre, et de nouveaux partenariats se développent, notamment les accords de coopération militaire conclus par le Niger avec le Bénin et le Burkina Faso.

Pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, les nations concernées de la région ont lancé l'initiative d'Accra en 2017, déployant des opérations conjointes, initiant des efforts de renforcement de la confiance dans les zones sensibles et appelant à l'opérationnalisation d'une force opérationnelle conjointe multinationale composée de 10.000 soldats.

Pour leur part, les Nations Unies et les pays de la région s'efforcent de renforcer la résilience des communautés frontalières et de faciliter le retour des personnes déplacées.

La progression de l'initiative révolutionnaire de l'Union africaine « Faire taire les armes » est également en cours, une équipe spéciale des Nations Unies soutenant un mois d'amnistie annuel et apportant une assistance technique en matière de contrôle des armes légères.

Pour tirer parti de ces succès, l'ONUDC a recommandé aux pays du Sahel de redoubler d'efforts pour collecter des données sur le trafic d'armes à feu afin d'améliorer la compréhension des flux nationaux et transnationaux et d'y mettre un terme.

Mais le soutien politique et opérationnel des partenaires reste essentiel pour stabiliser la région, a déclaré Martha Ama Akyaa Pobee, Sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique.

« Des progrès décisifs dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le crime organisé au Sahel doivent être accomplis désespérément », a-t-elle déclaré. « Sans avancées significatives, il sera de plus en plus difficile d'inverser la trajectoire de la sécurité au Sahel et l'expansion continue de l'insécurité dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest ».

Nous sommes tous des Burkinabés

C'est sur le terrain que le contrecoup du commerce illicite des armes se fait le plus sentir.

Dans le village de Bolle, au Burkina Faso, un paysage sécuritaire fragile s'est effondré de manière effrayante en 2019, lorsque des combats féroces entre des groupes lourdement armés le long de la frontière malienne ont poussé plus de 100.000 personnes à se réfugier dans la région pour se mettre à l'abri.

Les Sahéliens comme le chef Diambendi Madiega ont travaillé ensemble pour accueillir autant de personnes que possible.

« Mon souci était de savoir comment m'occuper des personnes déplacées », a-t-il déclaré lorsqu'il a reçu une distinction de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en 2021 pour avoir accueilli plus de 2.500 personnes.

« La responsabilité m'incombe », a-t-il expliqué. « Tout ce que je peux faire pour les aider, je le ferai. Je suis heureux de ce que cette communauté a fait. Cela montre que nous sommes tous des Burkinabés ».