Somalie: 'Nous n'avons pas de nourriture, la seule chose que nous obtenons est de l'eau' - Les réfugiés fuyant Las Anod

Las Anod — Les affrontements entre les forces de sécurité séparatistes du Somaliland, qui occupent la ville septentrionale de Las Anod depuis 2007, et les clans locaux qui réclament la séparation et l'administration directe par le gouvernement fédéral de Somalie à Mogadiscio, se sont intensifiés depuis février dernier.

Des centaines de milliers de personnes, qui ont fui les combats dans la ville somalienne contestée (voir Fides 6/3/2023), sont bloquées dans la campagne frappée par la sécheresse. Selon des sources locales, en février 2023, plus de 200 000 personnes, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont fui vers les villages environnants de Las Anod, cherchant refuge dans une campagne déjà affectée par cinq saisons consécutives de sécheresse. Cent mille autres personnes ont franchi la frontière avec l'Éthiopie voisine, où les organisations humanitaires décrivent une situation désespérée, avec de nombreux enfants de moins de cinq ans, des femmes enceintes et des mères allaitantes souffrant de malnutrition aiguë modérée.

La plupart de ceux qui ont échappé à la violence se sont installés dans des camps informels comme celui de Kalabaydh, ou ont été absorbés par les villages locaux, déjà frappés par une grave sécheresse qui a décimé le bétail, base de l'économie locale. "Nous n'avons pas de nourriture, la seule chose que nous trouvons, c'est de l'eau", ont déclaré les réfugiés arrivés à Kalabaydh, une ville qui comptait environ 7 000 habitants avant les bombardements et qui accueille aujourd'hui quelque 30 000 réfugiés, qui campent également dans les zones environnantes. Les écoles ont été fermées, remplacées par des campements de tentes de fortune et des abris en bâche pour ceux qui ne peuvent pas trouver de place dans les salles de classe, où les familles ont afflué dans tous les coins.

"Un terrain situé à l'extérieur de la ville a été réservé pour que les personnes déplacées puissent y installer un camp, mais l'eau n'est disponible que par camions-citernes et la nourriture est encore plus difficile à trouver. Les habitants ont apporté autant de nourriture que possible aux familles déplacées, mais ce n'est pas suffisant", ont indiqué les dirigeants locaux.

"La sécheresse a aggravé la situation", explique Merick Freedy Alagbe, qui supervise les opérations du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans le nord de la Somalie. "Avec cette nouvelle vague de personnes déplacées, il est difficile pour les communautés d'accueil de les soutenir. Les ressources des gens sont déjà complètement épuisées.

La gravité de la crise à Las Anod ne facilite pas la tâche du gouvernement fédéral de Mogadiscio, déjà aux prises avec la sécheresse, les personnes déplacées et la lutte contre le groupe djihadiste al-Shabab, pour ce qui est de fournir une aide supplémentaire aux personnes déplacées. Tout a commencé par une escalade de conflits entre les forces d'occupation du Somaliland, qui revendiquent la région sur la base de frontières datant de l'époque coloniale, et les membres du clan local des Dhulbahante.

Après des affrontements avec des combattants du clan dans la ville, les troupes du Somaliland se sont retirées à la périphérie de Las Anod pour apaiser les tensions. Cependant, les anciens du clan Dhulbahante ont profité de ce retrait pour déclarer que Las Anod et les régions septentrionales de Sool, Sanaag et Cayn (SCC) n'étaient plus sous l'autorité du gouvernement indépendant autoproclamé du Somaliland. Au lieu de cela, ils ont exigé l'unification avec la Somalie, rejetant à la fois les revendications antérieures du Somaliland et du Puntland voisin sur le territoire.