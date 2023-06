Afrique: L'ANGOTIC 2023 démarre lundi avec 60 entreprises et 21 pays

Luanda — La 3e édition d'ANGOTIC 2023 - Forum international sur les technologies de l'information et de la communication en Angola commence lundi, avec plus de 60 entreprises et 21 pays.

Selon le directeur national des télécommunications et des technologies de l'information, Matias Borges, l'ensemble des entreprises comprend à la fois des exposants et des non-exposants.

Matias Borges a fait savoir qu'il y aura des orateurs et des modérateurs du Japon, du Royaume-Uni, du Brésil, du Nigeria, du Lesotho, de l'Afrique du Sud, des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Espagne, de la Serbie, de l'Ouganda, de la France, de la Namibie, du Portugal, de la Zambie, de la Côte d'Ivoire, de la Suède, de l'Argentine, de lÉthiopie, du Malawi et de São Tomé.

"La délégation zambienne sera présente avec une délégation conduite par un ministre, et aussi des exposants", a-t-il précisé.

Le plus grand Forum international sur les technologies en Angola "ANGOTIC/2023" revient lundi, au Centre de Convention de Talatonar, à Luanda, après deux ans d'arrêt, en raison de la pandémie de Covid-19.

L'événement de trois jours se déroulera sous le slogan "Connectivité et modernisation technologique", abordant des sujets sur "l'industrie spatiale et les tendances", "le modèle commercial de la technologie spatiale", "le méta-verse pour révolutionner l'avenir du divertissement, du contenu et du commerce", « Connectivité et modernisation technologique ».

L'ANGOTIC 2023 est un événement mondial sur les technologies de l'information et de la communication, organisé et promu par le gouvernement angolais, par l'intermédiaire du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale.

Il vise à promouvoir le débat autour des enjeux actuels, mondiaux et futurs des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), en partageant les connaissances et en facilitant la mise en réseau des entités gouvernementales, des exposants et des spécialistes, en présentant les innovations, ainsi que les tendances du secteur.