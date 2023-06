Angola: ANGOTIC2023 - Le Ministre des Télécommunications en faveur de l'innovation technologique au sein des communautés

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies et de l'Information et de la Communication sociale, Mário de Oliveria, a défendu, ce lundi, à Luanda, la nécessité de mettre les technologies de l'information à la disposition des communautés et de contribuer au développement du pays.

Mário de Oliveira, qui s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture de la 3e édition d'ANGOTIC 2023 - Forum international sur les technologies de l'information et de la communication d'Angola, sous le thème "Connectivité et modernisation technologique", a souligné la nécessité d'étendre les services technologiques à travers le territoire national, reliant le pays au monde.

ANGOTIC 2023 est un événement mondial sur les technologies de l'information et de la communication, organisé et promu par le Gouvernement angolais, par l'intermédiaire du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale.

L'événement vise à promouvoir le débat autour des enjeux actuels, mondiaux et futurs des technologies de l'information et de la communication (TIC), en partageant les connaissances et en facilitant la mise en réseau des entités gouvernementales, des exposants, des spécialistes, en présentant les innovations, ainsi que les tendances du secteur.