Afrique de l'Est: L'IGAD appelle les belligérants soudanais à cesser les hostilités et à donner une chance au dialogue

Addis Ababa — Le secrétaire exécutif de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a appelé les parties belligérantes soudanaises à cesser toutes les hostilités et à donner une chance à un véritable dialogue.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture de la 14e assemblée ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD qui s'est tenue aujourd'hui à Djibouti, le secrétaire exécutif, Workneh Gebeyehu, a souligné que pour une cessation crédible des hostilités, la violence et l'effusion de sang devaient d'abord cesser au Soudan.

Le sommet d'aujourd'hui a réuni des dirigeants et des fonctionnaires de différents pays, dont le premier ministre Abiy Ahmed, pour discuter de questions régionales, notamment de la réponse de l'IGAD aux efforts de la région.

M. Workneh a souligné : "C'est l'occasion d'éviter de nouvelles pertes en vies humaines et de permettre l'évacuation en toute sécurité des civils qui souhaitent échapper aux combats. Nous exhortons les parties belligérantes au Soudan à ne pas laisser la guerre faire ressortir les pires aspects des meilleurs d'entre nous".

Notant que ce sommet intervient à un moment de grande opportunité et d'évolution positive dans la région de l'IGAD, le secrétaire d'État a fait remarquer que nous devons reconnaître les évolutions positives et capitales en matière de paix et de sécurité dans la région.

Il a ajouté que la guerre au Soudan a fait des milliers de blessés et plus de 1,4 million de déplacés depuis que les combats ont éclaté il y a presque deux mois, le 15 avril 2023.

Les chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD ont convoqué un sommet d'urgence le 16 avril 2023, moins de 24 heures après le début des hostilités, afin de répondre à cette situation et de s'efforcer de la contenir, a-t-il rappelé.

À la suite de la réunion, les dirigeants des pays membres de l'IGAD ont pris des mesures audacieuses pour mettre en place la délégation de haut niveau, dirigée par Salva Kiir Mayardit, président du Sud-Soudan, Ismaïl Omar Guelleh, président de Djibouti, et William Ruto, président du Kenya.

"Cela démontre notre détermination collective à parvenir à une solution pacifique. Nous attendons avec impatience le rapport de la délégation de haut niveau et le projet de feuille de route pour la paix au Soudan", a-t-il déclaré.

L'IGAD s'est félicitée des efforts déployés pour suspendre les hostilités grâce au cessez-le-feu temporaire conclu le 20 mai et à la trêve de 24 heures qui est entrée en vigueur le samedi 10 juin 2023 à 6 heures du matin, a-t-il ajouté.

Cependant, il a déclaré que la reprise des combats à Khartoum, dans certaines parties du Darfour occidental et à El-Geneina dans le Darfour du Nord, ainsi que dans d'autres parties du pays, est très décourageante.

L'IGAD est extrêmement préoccupée par la violence au Soudan et tient à souligner qu'en temps de guerre, il n'y a pas de véritables vainqueurs.

Soulignant la gravité de la situation au Soudan, le secrétaire exécutif a ajouté : "Avant que ce conflit n'éclate, la République du Soudan était déjà l'un des principaux pays d'accueil de réfugiés en Afrique et dans le monde. En raison du conflit en cours, nous sommes maintenant confrontés à une double perspective de "double déplacement" des réfugiés et des demandeurs d'asile, ainsi qu'au défi accru de l'insécurité alimentaire au Soudan et dans notre région, qui s'est à peine remise de la sécheresse dévastatrice".

Il a souligné que l'IGAD, les amis et les voisins du Soudan ont l'obligation morale et historique d'arrêter et d'inverser le cours de ce conflit.

D'autre part, M. Workneh a mentionné la résurgence d'Al-Shabaab, l'insécurité alimentaire, les problèmes humanitaires et d'autres difficultés dans la région de l'IGAD.

S'exprimant sur les affaires éthiopiennes, le secrétaire exécutif a remercié le Premier ministre Abiy Ahmed pour son leadership dans la conclusion de l'accord de cessation des hostilités et le silence des armes dans le nord de l'Éthiopie.

"Cette étape historique marque un pas important vers la paix, la stabilité et la réconciliation dans la région. L'engagement du Premier ministre en faveur du dialogue et de la résolution pacifique a permis de mettre un terme à ce conflit sanglant, en favorisant un environnement de confiance et de compréhension entre les parties concernées", a souligné le secrétaire exécutif.