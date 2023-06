Afrique du Nord: Crise migratoire - L'UE propose un renforcement de partenariat avec la Tunisie

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite à Tunis, le 11 juin, accompagnée de la cheffe du gouvernement italien et du Premier ministre néerlandais, a proposé un "renforcement du partenariat " avec la Tunisie.

Le plan inclut un soutien à la lutte contre l'immigration clandestine, avec une aide financière immédiate de 150 millions d'euros pouvant atteindre 900 millions d'euros à long terme, pour éviter un « cauchemar » migratoire. Dans une Tunisie en crise, ce geste de bonne volonté est vu comme étant conditionné à la question migratoire.

« Nous sommes prêts à mobiliser jusqu'à 900 millions d'euros. Et, dans l'immédiat, nous pourrions fournir une aide budgétaire supplémentaire de 150 millions d'euros », a déclaré Ursula von de rLeyen. l'Union européenne (UE) a proposé un « renforcement du partenariat » avec la Tunisie comprenant une nouvelle aide financière.

La visite de la présidente de la Commission européenne s'effectuait sous les bons offices de Giorgia Meloni, qui revenait en Tunisie « après une première visite axée autour du dossier migratoire et des conditions économiques de la Tunisie ».

La présidente de la Commission européenne a affirmé travailler avec la Tunisie « sur un train de mesures qui repose sur cinq piliers », un renforcement des investissements en Tunisie, notamment en soutien au secteur numérique, des investissements dans l'exportation par la Tunisie d'énergies renouvelables et l'extension du programme européen d'échange d'étudiants Erasmus à la Tunisie.

Ce programme inclut également un soutien financier à la lutte contre l'immigration clandestine, le "business cynique" de l'immigration clandestine, pour laquelle l'UE fournira cette année à la Tunisie 100 millions d'euros pour le contrôle de ses frontières, la recherche et le sauvetage de migrants. Ursula von der Leyen a souhaité la signature d'un accord entre la Tunisie et l'UE d'ici au prochain sommet européen à la fin de ce mois.

« Il est de notre intérêt commun de renforcer notre relation et d'investir dans la stabilité et la prospérité, c'est pour cela que nous sommes là », estime-t-elle, disant agir au nom de la "Team Europe". Elle était accompagnée dans sa visite par les Premiers ministres d'Italie, Giorgia Meloni, et de Néerlande, Mark Rutte.

L'UE est le premier partenaire commercial et premier investisseur en Tunisie. Ursula von der Leyen a rappelé que l'Europe a « soutenu le parcours de la Tunisie dans la démocratie depuis 2011 et la Révolution qui a renversé le dictateur Zine El Abidine Ben Ali, une route longue et difficile ».

La Tunisie est étranglée financièrement par une dette d'environ 80 % de son produit intérieur brut et ne peut plus emprunter à l'étranger, ce qui entraîne des pénuries récurrentes de certains produits de base, comme la farine, le sucre et le riz, achetés et importés par l'État. Le pays est en difficiles pourparlers avec le Fonds monétaire international pour un nouveau prêt de près de deux milliards de dollars.

Mais les discussions achoppent sur le refus du président Kaïs Saïed de réformes comme la restructuration de la centaine d'entreprises publiques surendettées et la levée des subventions étatiques à des produits de base comme les carburants.