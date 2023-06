Afrique: Journée mondiale du donneur de sang 2023 - Sang, plasma : partageons la vie, donnons souvent !

Le 14 juin 2023, nous célébrerons à nouveau la Journée mondiale du donneur de sang dans le monde entier. Officiellement désignée comme événement annuel par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2005, cette journée offre une occasion spéciale de rendre hommage aux donneurs de sang volontaires du monde entier et de les remercier pour leurs dons. Elle est devenue un axe majeur de l’action visant à assurer l’accès universel à des transfusions sanguines sûres.

Chaque don est un cadeau précieux qui sauve des vies et sa répétition est la clé pour mettre en place un approvisionnement en sang sûr et durable.

Dans de nombreux pays, les services de transfusion sanguine se heurtent aux difficultés qu’il y a à mettre suffisamment de sang à disposition, tout en en garantissant la qualité et la sécurité. Le manque d’accès à du sang et à des produits sanguins sûrs – en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire – a des répercussions sur tous les patients, y compris ceux qui ont besoin d’une transfusion régulière. L’une des stratégies de l’OMS consiste à aider les pays à revenu faible ou intermédiaire à améliorer la disponibilité et la qualité du plasma humain, notamment par une utilisation optimale du plasma obtenu à partir de dons de sang total et par l’amélioration de l’accès des patients aux traitements à base de protéines plasmatiques susceptibles de sauver des vies.

Axe d’action de la campagne de cette année

Le slogan de la campagne de la Journée mondiale du donneur de sang 2023 est « Sang, plasma : partageons la vie, donnons souvent ! ». Il porte avant tout sur les patients nécessitant un soutien transfusionnel à vie et souligne le rôle que chaque personne peut jouer en faisant le don précieux de sang ou de plasma. Il souligne également l’importance de donner régulièrement du sang ou du plasma pour créer un stock sûr et durable en sang et en produits sanguins qui puisse être toujours disponible, partout dans le monde, de sorte que tous les patients qui en ont besoin puissent recevoir un traitement en temps voulu.

Les objectifs sont les suivants :

rendre hommage aux personnes qui donnent du sang, les remercier et encourager un plus grand nombre de personnes à devenir donneurs ;

encourager les personnes en bonne santé à donner du sang régulièrement, aussi souvent qu’il est possible de le faire en toute sécurité, de manière à améliorer la qualité de vie des patients qui dépendent des transfusions et à contribuer à la mise en place d’un approvisionnement en sang sûr dans tous les pays du monde ;

souligner le rôle essentiel des dons volontaires réguliers et non rémunérés de sang et de plasma pour garantir l’accès universel à des produits sanguins sûrs pour toutes les populations ; et

mobiliser l’appui des pouvoirs publics et des partenaires de développement au niveau national, régional et mondial pour qu’ils investissent en faveur des programmes nationaux de transfusion sanguine, qu’ils les renforcent et qu’ils les soutiennent.

Parmi les activités qui contribueraient à promouvoir le slogan de la Journée mondiale du donneur de sang de cette année, on pourra trouver des cérémonies de remerciements aux donneurs, des campagnes sur les réseaux sociaux, des émissions spéciales dans les médias, des publications sur les médias sociaux mettant en vedette des donneurs de sang arborant le slogan, des réunions et des ateliers, des événements musicaux et artistiques pour remercier les donneurs de sang et l’éclairage de monuments emblématiques en rouge ou en jaune. Les pays sont encouragés à diffuser dans divers médias des récits de personnes, en particulier de patients qui dépendent des transfusions, dont la vie a été sauvée grâce à des dons de sang ou de plasma, afin d’encourager les gens à en faire.

Pays hôte de la Journée mondiale du donneur de sang 2023

Le pays hôte de l’événement mondial organisé à l’occasion de la Journée mondiale du donneur de sang 2023 est l’Algérie, par l’intermédiaire de son Agence nationale du sang.