Zimbabwe: Déchiffrer le processus électoral du pays avant le vote du 23 août

Emmerson Mnangagwa, President of Zimbabwe at a welcome reception for the opening of the seventy-fourth session of the United Nations General Assembly in 2019.

Harare — Alors que les zimbabwéens se préparent à voter dans 2 mois, allAfrica jette un œil sur la façon dont le processus électoral du pays d'Afrique australe fonctionne.

Le président Emmerson Mnangagwa a annoncé que les élections présidentielles et législatives du pays auront lieu le 23 août. L'annonce arrive à un moment où le Zimbabwe lutte contre une sévère crise économique, mais qui ne sera pas abordée aujourd'hui.

Tout d'abord, le gouvernement du Zimbabwe est constitué d'un chef d'Etat élu et d'un corps législatif. Le mandat présidentiel dure 5 ans, à l'issue d'un vote à la majorité, avec un second tour si aucun candidat n'obtient de majorité durant le premier. Le Parlement est bicaméral et constitué de l'Assemblée Nationale et du Sénat.

Actuellement, lors des élections harmonisées, différentes élections auront lieu en même temps. Pour commencer, il y aura un scrutin direct pour le mandat présidentiel, avec les 210 sièges de l'Assemblée Nationale en jeu, et les sièges du gouvernement local des zones urbaines et rurales.

L'élection déterminera la composition du Parlement à 300 sièges et plus de 200 conseillers locaux, en plus de la présidence. Un second tour est organisé si aucun candidat n'obtient une majorité durant le premier tour du vote pour le mandat présidentiel de 5 ans.

La majorité des électeurs voteront le jour des élections. Cependant, certaines personnes, telles que les militaires ou les agents de police, inaptes à voter ce jour-là car ils travaillent, seront autorisés à voter dans des bureaux de vote spéciaux avant le jour des élections.

De même, voter par mail sera autorisé pour les diplomates qui ne sont pas présents dans le pays. Une part des sièges du Sénat, de l'Assemblée Nationale et des conseillers de province seront répartis suivant un système de scrutin proportionnel plurinominal.

La Commission Électorale du Zimbabwe (CEZ), l'institution indépendante du Chapitre 13 établie en accord avec la section 238 de la Constitution du Zimbabwe, est responsable de l'encadrement et l'administration du processus électoral du pays. C'est la responsabilité de la commission de gérer les votes de façon efficace et équitable. Pour assurer que la procédure se déroule avec succès, il est indispensable de configurer la logistique nécessaire pour garantir que les élections soient gratuites, justes, transparentes et parfaitement en accord avec la loi.

Le vote du 23 août sera très certainement une affaire suivie de près dans le pays qui a un historique d'élections violentes et controversées.

A l'approche des élections, les partis d'opposition ont déjà accusé les partisans du parti au pouvoir, Union nationale africaine du Zimbabwe – Front patriotique ( Zanu -PF), d'actes de violence et d'intimidation, et certaines organisations en faveur des droits humains ont déclaré que Mnangagwa réprime la critique. Le gouvernement zimbabwéen et le parti au pouvoir Zanu -PF de Mnangagwa ont cependant réfuté ces accusations.

La commission électorale est aussi responsable de la liste électorale, qui répertorie les personnes autorisées à voter. Les partis d'opposition ont demandé l'accès et une vérification de cette liste, ainsi que l'accès pour les médias publiques ,qui est supposé aider à égaliser les chances avant les élections. La liste électorale qui a été rendue disponible à l'examen publique a suscité des critiques de l'opposition. Dans une lettre adressée à la commission, la Coalition Citoyenne pour le Changement (CCC) d'opposition de Nelson Chamisa a souligné de nombreuses erreurs et divergences qui s'écartent des standards constitutionnels, semant le doute sur la crédibilité des prochaines élections.

Mais la commission électorale a déjà hâte de mettre un terme à l'exercice d'inspection.

"L'exercice d'inspection de la liste électorale a été prolongé au 1er juin. La Commission Électorale du Zimbabwe (CEZ) appelle les membres du public à visiter uniquement les centres d'inspection où ils ont indiqué voter, et non tous les centres d'inspection," a déclaré la CEZ dans une déclaration.

Nelson Chamisa est vu comme une menace sérieuse pour Mnangagwa .

Malgré le fait que la Cour Constitutionnelle l'ait rejeté les accusations de manipulation électorale, ce dernier a perdu de peu contre Mnangagwa en 2018.

Un second tour des élections, si nécessaire, aurait été planifié pour le 2 octobre d'après l'annonce d'une gazette gouvernementale. Mnangagwa se présente pour la réélection après avoir été élu président en 2018 à la suite de l'intervention militaire qui a renversé feu l'ancien président Robert Mugabe en 2017. Cette nation d'Afrique australe a seulement eu deux dirigeants depuis l'obtention de son indépendance du régime de la minorité blanche en 1980.

Traduit de l'anglais par Aïcha Sall