Sénégal: Cours mondial sur l'éradication du paludisme - Dakar devient le centre du monde

La capitale sénégalaise, Dakar, va abriter pour la première fois de son histoire, en terre africaine, le Cours mondial sur l'éradication du paludisme, du 18 au 23 juin prochain. Un cours longtemps abrité par l'Amérique et l'Europe. Pour le professeur Daouda Ndiaye, du Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire (CIGASS), par ailleurs chef de service du Département de Parasitologie de l'université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, «ce cours est le fruit de la collaboration entre l'Université Harvard de Boston, au États-Unis, et le CIGASS de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie de l'UCAD».

En point de presse hier, mercredi 14 juin 2023, le Pr Ndiaye a fait savoir que 150 sommités de la lutte contre le paludisme sont attendues au Sénégal dont le directeur du programme Paludisme au sein de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). «Depuis sa création en 2012, ce cours a vu la participation des premiers responsables des Programmes nationaux de lutte contre le paludisme, d'enseignants chercheurs, d'institutions de recherche en santé d'université des États-Unis, d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie», a-t-il fait entendre.

Et de poursuivre : «c'est un honneur pour le Sénégal, pour l'Afrique d'abriter ce cours pour la première fois en terre africaine et par une institution africaine». Le professeur Ndiaye a aussi déclaré que les autres universités du Sénégal seront associées. Et on peut s'attendre à de grandes décisions qui seront prises à Dakar et qui vont être exécutées dans le but de vaincre le paludisme.