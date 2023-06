Sénégal: Manifestations meurtrières - Le gouvernement livre sa part de vérité

Face à la presse hier, jeudi 15 juin, le gouvernement du Sénégal a apporté des précisions sur les récents évènements qui ont suivi la condamnation du leader du parti Pastef Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse dans l'affaire Sweat Beauté.

Les récentes manifestations ayant fait 16 morts au Sénégal relèvent de l'appel à la résistance lancé par le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko. C'est l'avis du Premier ministre Amadou Ba hier, jeudi 15 juin, lors de la conférence du gouvernement qui portait sur les récents évènements. Allant plus loin, il affirme que «les manifestations violentes observées traduisent une entreprise de déstabilisation qui a commencé avec une cyber-attaque qui s'est poursuivie par des tentatives malveillantes de destruction et de sabotage d'infrastructures vitales et essentielles pour notre pays : dépôts de carburants, usine d'eau, centrale électrique etc.».

De l'avis du Premier ministre, «il existe plusieurs éléments factuels qui suggèrent des indices graves et concordent de l'existence d'une stratégie de manipulation visant à commettre des infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national». Ce qui lui fait dire que « si nous n'y prenons garde, les remparts de la démocratie et de la liberté vont s'effondrer les uns après les autres sous l'effet d'une stratégie pernicieuse de manipulation élaborée et mise en oeuvre par les partisans de théorie insurrectionnelle ».

En effet, Amadou Ba promet la lumière sur les évènements qui ont fait 16 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels énormes. « Le gouvernement est déterminé à faire la lumière sur les évènements récents et à traduire en justice tous ceux qui ont commis des actes répréhensibles, nous nous engageons résolument à ce que toutes les personnes impliquées dans cette violence répondent de leurs actions», a soutenu le Premier ministre. Il ajoute que «c'est dans ce cadre que des arrestations ont été effectuées et que toutes les diligences sont en cours pour que la justice soit dite dans les meilleurs délais».