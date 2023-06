Cote d'Ivoire: Transport des spécimens infectieux - Un groupe technique de travail mis en place

15 experts nationaux ont participé les 14 et 15 juin 2023 à Abidjan à un atelier sur le transport des spécimens infectieux, en présence de la directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, Prof Mireille DOSSO.

L'atelier visait à mettre en place un Groupe Technique de Travail (GTT) multisectoriel pour le transport sécurisé des matières à risque sanitaire, afin de garantir à la fois l'intégrité de l'échantillon, la protection des personnes et de l'environnement, la réception des échantillons et du rendu des résultats dans les meilleurs délais

Depuis 2021, un guide national pour le transport des matières infectieuses à risques sanitaire et un manuel de procédure du transport de spécimens infectieux ont été revisités et validés par tous les acteurs intervenants dans le cadre « one health »

Le prof Mireille DOSSO a souhaité, à l'ouverture de l'atelier que les différents experts arrivent à un consensus au terme de cet atelier.

Selon elle, le transport est un véritable problème et la particularité de ce GTT transport réside dans son approche « one health . Lorsqu'il sera mis en place et fonctionnel, il pourra veiller, former les acteurs des prélèvements des échantillons, assurer la qualité des échantillons transporter pour fournir des résultats fiables et crédibles.

A sa suite, le Dr LATHRO Joseph Serge, du laboratoire national de la santé publique a rappelé l'importance de cet atelier pour réguler le domaine du transport, en ce sens qu' il y a un vide juridique.

Il a souhaité que ce GTT fasse un objet de ratification pour que les prochaines étapes (élaboration d'une politique et d'un plan stratégique) soient validées afin d'assurer un meilleur suivi.

«Nous souhaitons que ce GTT transport puisse voir le jour pour éviter le risque de détérioration des échantillons durant le trajet ce qui a un impact négatif sur les résultats » a souligné Mme Ehui Christine, de la direction des services vétérinaires

Rappelons que l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire abrite en son sein une unité d'expédition, transport et packaging (UTEP) certifiée IATA qui est la référence en matière de transport de matières infectieuses et d'échantillons prélevés sur des patients, des animaux ou dans l'environnement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières nationales . Cette unité a pour responsable le prof. Meité Souleymane