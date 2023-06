Soudan: La « violence fait rage » au Darfour alerte MSF, les réfugiés affluent à Adré, au Tchad

Frappes aériennes, tirs et explosions secouent Khartoum ce samedi alors que les violences au Darfour (ouest) continuent de pousser les habitants à fuir. Les combats ont repris depuis quelques jours au Darfour, précisément à El Geneina, et dans plusieurs autres localités proches de la frontière tchadienne. Les nouveaux combats poussent les habitants de cette ville à fuir pour se réfugier au Tchad, à Adré, ou près de la frontière du côté soudanais.

Ce samedi, des frappes aériennes ont visé le quartier de Yarmouk dans le sud de la capitale, faisant des « victimes civiles », selon le comité de résistance local, une des cellules militantes qui organisent l'entraide entre les habitants de la capitale. Des tirs d'origines diverses ont également été signalés par des habitants du sud de Khartoum, tandis que dans la banlieue Nord résonnent des « tirs de roquettes et d'artillerie lourde », ont affirmé des témoins à l'AFP.

La situation est tout aussi alarmante dans la région du Darfour, où « la violence fait rage », alerte l'ONG Médecins sans frontières (MSF). Les témoignages sur des violences de grande ampleur contre les civils s'y multiplient, et selon l'ONU, plus de 149.000 personnes ont fui vers le Tchad depuis le début des combats. Rien que ces derniers jours, « 6.000 personnes ont fui la ville d'El-Geneina » (Darfour-Ouest), pour trouver refuge dans la ville d'Adré au Tchad, a indiqué MSF samedi.

Parmi eux, plus de 400 blessés dont 120 sont dans un état grave. Houda Ibrahim, de la rédaction Afrique, a joint Claire Nicolet, responsable des activités pour le Soudan et l'Est du Tchad à Médecins sans frontières.

« À Adré, nous avons reçu plus de 400 blessés, majoritairement blessés par balles suite à des combats d'une intensité rare à Geneina, ou même blessés sur la route en sortant de Geneina pour aller vers Adré. Donc on a aujourd'hui dans l'hôpital d'Adré, on est en train de prendre en charge ces cas avec plus de 200 patients qui doivent entrer au bloc opératoire. On voit aussi plus de 15 000 personnes réfugiées qui sont sorties de Geneina ces derniers jours, ce qui veut dire que les populations arrivent enfin à sortir de Geneina, alors que depuis deux mois, cette route n'était pratiquement plus utilisée et on ne recevait pas de patients directement de Geneina.

Aujourd'hui, on voit réellement que cette route a été réouverte, enfin pour sortir, et donc il y a des personnes qui ont été blessées lors de ces mouvements. On sait qu'il y a encore des milliers de gens qui sont sur la route, ou qui sont blessés et qui essaient de sortir. En trois jours, on est à 15 000 réfugiés, mais on peut s'attendre à ce que les chiffres montent très fortement de ce côté-ci.»

Deux mois de guerre au Soudan ont fait plus de 2.000 morts, selon l'ONG ACLED. Plus de 2,2 millions de personnes ont fui le pays, selon l'ONU, alors que 528.000 réfugiés ont trouvé refuge dans les pays voisins. Malgré des tentatives de médiation menées notamment par Riyad et Washington, aucun scénario de retour à la paix n'est en vue.